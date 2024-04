Riceci, Carrabs invia esposto alla Corte dei Conti

Gianluca Carrabs annuncia di voler presentare un esposto alla Corte dei Conti. L’oggetto è la questione "Riceci e i soldi pubblici versati a favore dei privati. Il Comune di Urbino favorevole alla discarica, lo dice la delibera numero 35 approvata il 7 marzo scorso. Dal duo Gambini-Mechelli solo bugie - prosegue Carrabs - nella delibera della Giunta è stato nominato il dirigente che parteciperà alla conferenza dei servizi in Provincia sulla discarica. Ci sono solo prescrizioni ovvie e scontante, nessun diniego formale. Perché mai, visto che il Consiglio comunale ha votato all’unanimità il no alla discarica. Grazie alla collaborazione tra Gambini e Tiviroli sono state riempite tutte le discariche della provincia da rifiuti speciali e oggi non abbiamo più spazi per i nostri rifiuti. Marche Multiservizi ha fatto cassa e a noi è restato il problema di dove mettere i nostri rifiuti. Ennesima cortesia che ha fatto il Comune di Urbino a Marche Multiservizi, dopo avergli venduto le quote societarie, in cambio del rudere del Sasso. Mechelli ha gravi responsabilità politiche insieme al suo fido Baccio Fiaccarini che ha sempre votato a favore della discarica in cda Mms. Perché a Riceci oltre il problema ambientale c’è quello del metodo e della procedura". Nella nota Gianluca Carrabs, in quota ai Verdi, chiede: "Perché Mms non ha scelto di fare il progetto in proprio ma si è avvalsa di una scatola vuota? L’ingresso nel capitale sociale di Aurora srl, con partecipazione al 40%, con la spesa di circa 3 milioni e 200 mila euro è un’operazione favorevole ai privati. Aggiungendo il fatto che se la discarica non si realizzasse i 3 milioni già erogati sarebbero serviti a comprare una scatola vuota a spese dei cittadini. Ha portato nelle tasche degli imprenditori di San Marino un utile netto di 2 milioni pagati da Mms. Operazione economica che farebbe scuola, per aver trasformato il più grande fallimento imprenditoriale nella più grande speculazione economica".

fra. pier.