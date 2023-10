Riceci: chi era con il vescovo. Foschi: "Troppe istituzioni assenti. Ma chi vuole davvero la discarica?"

Foschi*

Mi ha stupita però molto positivamente la volontà di Salvucci di sostenere fisicamente, con la sua presenza, le istanze di tanti cittadini che non si è limitato solo ad ascoltare. Ciò che però più mi ha meravigliata è stata l’assenza di tanti rappresentanti istituzionali alla camminata di sabato. Veramente pochi i politici presenti. Quando si trattò di difendere la permanenza del vescovo nella sede urbinate praticamente tutti i partiti scesero in campo per salvaguardare la presenza di una guida spirituale. La stessa mobilitazione non c’è stata quando proprio il vescovo si è messo a capo di una iniziativa volta a tutelare l’integrità ambientale delle nostre aree interne. Io ho partecipato aderendo convintamente come cittadina e come commissaria provinciale di Forza Italia avendo avuto mandato dal direttivo provinciale a rappresentare in ogni sede la nostra contrarietà a quell’impianto. Non ho avuto un esplicito mandato a rappresentare l’Amministrazione comunale di Urbino anche se tutto il consiglio comunale si espresse mesi fa contro la discarica. Lungo la camminata Salvucci ha ribadito come sia antistorica la realizzazione di una discarica ovvero l’idea di sotterrare i rifiuti sostenendo la necessità di ridurne la produzione e di aumentare la raccolta differenziata.

Ieri anche all’Assemblea di Confindustria Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, ha scandito la stessa necessità di superare l’idea delle discariche. Non perché non abbiano scarti da smaltire bensì perché sono 40 anni che nel nord Europa non si fanno discariche tanto è superata questa soluzione per smaltire rifiuti da impresa. E questa posizione non è irrilevante perché in tutti i contesti coloro che sostengono la necessità di realizzare a Riceci una discarica da cinque milioni di metri cubi hanno sempre sottolineato che quell’impianto lo richiedessero proprio gli industriali. A questo punto mi chiedo a chi serva quella discarica. Non serve al nostro territorio ma forse solo alla società che la propone per fare cassa. Ma ricordo che la società in questione si chiama Marche Multiservizi, che ha una maggioranza pubblica e come tale non dovrebbe avere come unico obiettivo quello di fare utili che poi tra l’altro vanno in gran parte fuori regione. Ora il progetto è ancora in itinere. L’autorizzazione è in capo alla Provincia. La Regione ha espressamente scritto alla Provincia che quell’impianto a Riceci non si può fare non essendoci la distanza di duemila metri dal centro abitato. Ci sono tutti gli strumenti per esprimersi. Manca solo una assunzione di responsabilità.

*Commissario provinciale Forza Italia