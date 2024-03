Riceci, il sopralluogo della commissione ecomafie per la discarica: “Luogo meraviglioso”

Riceci (Petriano) 19 marzo 2024 – Una delegazione di parlamentari della commissione ecomafie della Camera è arrivata stamane a Riceci, dove Marche Multiservizi attraverso la società battistrada Aurora srl ha prospettato di realizzare una discarica di 5 milioni di metri cubi di rifiuti industriali provenienti da tutta Italia.

La commissione a Riceci accolta dalla gente del luogo

La delegazione di parlamentari ha voluto vedere il luogo dove si vorrebbe collocare la discarica rimanendo impressionata dalla bellezza di quelle colline: "Meravigliose".

Il presidente Morrone alla panchina monumento nella valle di Riceci

A fare da guida alla delegazione è stato il sindaco di Petriano Davide Fabbrizioli che ha descritto come queste colline siano da tutelare al 100 per cento. "Andremo a bonificare anche la vecchia discarica comunale sommersa dalla vegetazione. Abbiamo avviato la caratterizzazione ma intendiamo chiedere la tutela ambientale integrale della zona".

Il sindaco Davide Fabbrizioli indica il luogo dove vorrebbero realizzare la discarica

Il componente della commissione, Francesco Borrelli di Alleanza Verdi non è andato per il sottile contro l’amministratore delegato di Marche Multiservizi Mauro Tiviroli: "La sua audizione alla Camera ha rappresentato un punto di assoluto stupore per tutti: si è assimilato ad un giocatore di poker, che sembra essere al di sopra dei voleri altrui, che non gli interessa nulla di ciò che dice la società. Io la ritengo una sbruffoneria che è la diretta conseguenza del mancato ricambio di quel manager, rimasto per 22 anni, alla guida della società Marche multiservizi".

La valle di Riceci

La commissione, nel suo sopralluogo in provincia di Pesaro e Urbino, ha visitato anche le discariche di Monteschiantello (San Costanzo) che serve Fano e il territorio, Cà Asprete a Tavullia e Cà Lucio a Urbino. Il presidente Jacopo Morrone ha detto: "Convocheremo un’altra volta dei rappresentanti politici che abbiamo ascoltato per delle evidenti contraddizioni. Le loro parole saranno vagliate anche da un magistrato che lavora con la commissione".