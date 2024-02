Riceci, spunta la ‘controsfera’: è stampata ma forse diventerà vera

Pesaro, 26 febbraio 2024 – E Riceci presenta la sua “controsfera”. All’indomani del flop della biosfera pesarese e a poche ore dal secondo tentativo di inaugurazione in Piazza del Popolo (andato in porto), ieri mattina anche i cittadini di Riceci di Gallo e Petriano e gli attivisti del comitato spontaneo Marea Verde, hanno presentato la loro installazione candidandosi come “Capitale della cultura contadina, sotto attacco e sotto assedio”, come sottolinea Isabella Bartolini, ideatrice dell’iniziativa che ha richiamato all’ingresso di Gallo di Petriano (di fianco alla ditta Fab), un folto gruppo di cittadini, circa un centinaio. Si tratta di un pannello di forex serigrafato di 135 cm per 200 cm che è stato fissato a una struttura di tubi Innocenti.

Il supporto rappresenta un’opera realizzata mediante intelligenza artificiale e pittura digitale dall’artista pesarese Roberto Malini che simboleggia le azioni a tutela del sito di Riceci “ancora minacciato dal progetto della mega discarica”, si legge nel comunicato diffuso dagli attivisti di EveryOne Group e Movimento civile per la salvaguardia dell’ambiente e dei beni culturali e paesaggistici. “Siamo tutti Riceci”, è il messaggio indicato nel pannello che ritrae la sfera che, nelle intenzioni dell’artista, “potrebbe essere realizzata veramente – indica Malini -, in metallo cromato, di una dimensione pari a quattro metri per quattro”. Ad appoggiare questo progetto anche l’artista Luca Sguanci, figlio dello scultore Loreno Sguanci: “Potrebbe essere realizzabile – commenta Sguanci -. In natura non esiste una sfera così perfetta e così pulita e l’idea di una sfera specchiante che crea un paesaggio nel paesaggio, è molto suggestiva. Una sfera del genere sarebbe un artificio realizzato dall’uomo e sarebbe attivo sempre”. Senza necessità, quindi, di luci e suoni. Come invece la biosfera pesarese inaugurata ufficialmente ieri dopo la falsa partenza di sabato pomeriggio.

“La nostra controsfera non è illuminata – sottolinea Isabella Bartolini -, ma ha una luce tutta sua”. Del resto, anche secondo l’artista Malini che l’ha realizzata “i segni contano: ieri all’inaugurazione di Pesaro c’era la pioggia e non funzionava la musica oggi, all’inaugurazione della nostra, più semplice, ha funzionato tutto e c’era anche il sole”. “Ma le due sfere non sono in conflitto – dirime Sguanci – non si possono fare paragoni tra due cose così diverse”. Del resto gli attivisti di Riceci hanno chiesto formalmente ai rappresentati del Comune di Pesaro di

inserire all’interno della biosfera pesarese anche alcune immagini del sito di Riceci a testimonianza del valore culturale dei luoghi che rappresentano. “Il sindaco Ricci e l’assessore Vimini – sottolinea Malini – non ci hanno ancora risposto -. Vorremmo che nella biosfera di Pesaro fossero rappresentati anche i nostri paesaggi”.