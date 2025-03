Riceci, dopo il sì al vincolo: "Mms, 5 milioni sprecati. E poi aumenta la Tari"

"Gli investimenti ‘a perdere’ di Mauro Tiviroli coperti con i soldi della Tari". E’ quanto denuncia Gianluca Carrabs, consigliere comunale Avs nel Comune di Urbino e presidente della commissione consiliare garanzia e controllo all’indomani della delibera sul vincolo ambientale sull’area di Riceci da parte della giunta regionale che ha messo la parola fine sulla questione della discarica. L’impianto, quindi, non si farà e lo stop è arrivato in anticipo rispetto ai tempi della decisione del Tar sul ricorso di Aurora. Questo però lascia aperte alcune questioni non di poco conto. Ad esempio la sorte di quei 3 milioni di euro spesi per l’acquisto, da parte di Marche Multiservizi (società a partecipazione pubblica per il 52,85 per cento), del 40% di Aurora srl, la società sammarinese che ha firmato i compromessi di acquisto a Riceci versando il 10 o 20% di caparra ai proprietari dei terreni utili per la discarica. "Tutti i comuni della provincia di Pesaro Urbino nel 2024 hanno avuto un aumento della Tari – è l’allarme lanciato da Gianluca Carrabs -. I cittadini hanno pagato in media un aumento del 5,6% in più della tassa dei rifiuti per garantire, come si legge nelle delibere comunali di adozione degli aumenti, risorse economiche occorrenti per garantire il corretto svolgimento del servizio di igiene pubblica da parte dei gestori, sia Marche Multiservizi che Aset. Assurdo che Marche Multiservizi, negli ultimi due anni, abbia sprecato più di 5 milioni di euro per due grandi progetti non realizzati: la discarica di Riceci e il Biodigestore di Vallefoglia. Tutto questo in un silenzio assordante dei sindaci che invece di bloccare gli aumenti della tassa dei rifiuti, che scarica i costi degli errori di Tiviroli sulle tasche dei cittadini, hanno preferito far finta di nulla. Maurizio Gambini (sindaco di Urbino ndr.) più volte in Consiglio Comunale ha difeso Tiviroli derubricando come semplice rischio d’impresa lo sperpero di queste risorse in progetti mai compiuti. Soldi buttati nelle casse di due società, Green factory srl e Aurora srl. Milioni di euro serviti a comprare terreni, dare caparre, mediazioni immobiliari e consulenze tecniche per progetti mai realizzati. Vorrei capire chi sono i veri beneficiari finali di tutte queste operazioni economiche fallimentari per Marche Multiservizi, ma molto remunerative per i soci privati e per coloro che a vario titolo hanno concluso affari con queste due società". La buona notizia, per la popolazione di Riceci e delle aree circostanti, è che la discarica non si farà. "Grande soddisfazione – segnala l’ex sindaco Domenico Passeri e membro del comitato di cittadini Marea Verde -. Ma occorre anche non dimenticare quello che è accaduto in questi ultimi 3 anni fatti di battaglie e portate avanti nei confronti di Marche Multiservizi, del Comune di Petriano e di tutti quegli enti ed istituzioni, compresa la Regione, che hanno galleggiato nell’omertà e nell’ambiguità".