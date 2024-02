Riceci e Canavaccio, parlamentari europei nelle aree prese di mira

Non c’è solo la discarica di Riceci nel mirino dei parlamentari italiani ed europei, che verrà visitata stamane alle 11 dall’eurodeputato Massimiliano Smeriglio. Ma sempre oggi, alle 15.30, il parlamentare farà un sopralluogo anche a Canavaccio di Urbino su invito di Gianluca Carrabs dei Verdi. Il deputato Smeriglio arriverà in un’area agricola che il 21 dicembre scorso, il consiglio comunale di Urbino, ha votato a maggioranza per trasformarla in area industriale. Lo ha fatto su richiesta del proprietario del terreno, la famiglia Bruscoli della ditta Imab, per "esigenze di allargamento degl stabilimenti". Che sono a circa 1,5 mezzo di distanza. E’ la stessa area agricola che nel 2020, sempre Bruscoli, non aveva esitato a vendere a Marche multiservizi per realizzare un biodigestore poi tramontato per l’immediata protesta della cittadinanza con raccolta di migliaia di firme e lenzuolate ai balconi. Ora, la stessa area, ad alto potenzionale archeologico, a ridosso della Pieve di Santo Stefano, luogo del cuore Fai, con vincoli ambientali importanti, è finita di nuovo nel mirino di chi la conservazione dell’ambiente viene sempre dopo i capannoni.

Ma torniamo al programma di oggi. Il deputato Massimiliano Smeriglio aveva interrogato il 6 dicembre scorso la Commissione Europea, sul caso Riceci, per sapere se la procedura adottata da Marche Multiservizi per partecipare al progetto ha rispettato la Direttiva 2006/111/Ce sulla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, e in accordo con le Direttive in materia di appalti pubblici e concessioni. Se il progetto violi i vincoli stabiliti dalla Cee e sia compatibile con il Regolamento Ue sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Infine se viene garantito il livello di protezione previsto dalle Linee Guida Unesco per una Zona Tampone del Centro storico di Urbino. Dice Carrabs: "Ringrazio gli onorevoli Massimiliano Smeriglio (S&D), Rosa D’Amato (Verts/ALE) che su mia sollecitazione sono interventi sulla vicenda. Massimiliano Smeriglio sarà proprio a Riceci per verificare di persona la situazione e visitare i luoghi dove vorrebbero collocare il progetto. Per poi proseguire alle 15 e 30 per Canavaccio di Urbino per visitare i luoghi dove è in previsione la maxi lottizzazione di una area verde, approvata in consiglio comunale di Urbino il 21 dicembre 2023. Un terreno a Canavaccio proprio dove alcuni anni fa Gambini aveva proposto la realizzazione del Biodigestore oggi propone 40 mila mq di capannoni. In un luogo tra il parco delle Cesane e la Riserva Naturale Statale del Furlo, ricadente in un Sito di Interesse Comunitario. Ed è proprio su questo punto che si concentrerà la battaglia al Parlamento europeo per scongiurare questa lottizzazione senza alcun senso logico, se non per chi ne trae profitto diretto sulla speculazione edilizia. Di fatti – dichiara Gianluca Carrabs - sia Canavaccio che Urbino sono piene di aree industriali non utilizzate e di capannoni vuoti. Si utilizzino quelli per fare industria e logistica non i terreni agricoli a ridosso di esperienze naturali di una bellezza unica, che caratterizzano la nostra provincia rendendola conosciuta in tutto il mondo. Fermiamo la deriva dei capannoni inutili, delle varianti al Prg senza senso, della mancanza di rispetto verso l’ambiente che ci circonda e che dobbiamo invece preservare per le generazioni future".