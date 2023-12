Riceci, firme on line: "Le portiamo a Mattarella"

Una raccolta firme per dire no alla discarica di Riceci. E portare poi la petizione al Presidente Sergio Mattarella. Questa è diponibile su Change.org e ha già raccolto quasi 900 adesioni.

"Faccio parte del comitato cittadino contro la discarica di Riceci a Petriano - spiega Max Casoli - e abbiamo lanciato una raccolta firme dedicata e, tutti uniti, abbiamo scritto una lettera che porteremo al presidente Mattarella". Alison Micheli, cittadina di Petriano porta la propria testimonianza, la sua famiglia ha un’attività dedicata al biologico a Riceci.

E racconta: "Abbiamo ufficializzato questa petizione online che divulgheremo per raccogliere firme e portare così il caso in Parlamento per interpellare Mattarella. Vivo a Riceci e i miei suoceri hanno un’azienda biologica, come possiamo pensare di continuarla se la mega discarica sarà realizzata? È impossibile con un impianto così grande, pieno di rifiuti e grande 11 volte il duomo di Milano, in un calanco bellissimo".

"Vogliamo coinvolgere un numero ampio di popolazione su questa battaglia, ecco perché abbiamo lanciato la petizione su Change.org: non deve essere una battaglia locale ma nazionale - aggiunge Gianluca Carrabs della Federazione nazionale Verdi -. Questo territorio è nel distretto del biologico più grande d’Italia, nella zona di produzione della Casciotta di Urbino che è una Dop. Vogliamo che il Presidente la prenda a cuore attraverso questa petizione, siamo convinti che riceveremo tante adesioni".

L’obiettivo è quello di portare le espressioni dei cittadini e organizzare un evento nella capitale per spiegare cosa significa questo progetto. Obiettivo sul numero di firme? "Non abbiamo un limite, vorremmo arrivare a diverse migliaia. È una battaglia di tutti, nazionale. È in inconcepibile che territori come Riceci vengano utilizzati per delle discariche. Chi non combatte con noi è complice. Chiunque viene a Riceci si rende conto che quella zona è incompatibile, sarebbe un ecocidio".

