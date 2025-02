Riceci, il ricorso di 170 residenti. Battaglia contro Marche Multiservizi

"Facciamo ricorso contro il ricorso. La discarica qua non passa. Siamo 170 famiglie, siamo tutti d’accordo e ci autofinanziamo per pagarci le spese legali". Non arretrano di un passo i cittadini del Comune di Petriano e delle aree limitrofe che si sono uniti in un’iniziativa collettiva per contrastare il ricorso presentato dalla società Aurora srl contro il diniego della Provincia al progetto della discarica di Riceci per rifiuti speciali non pericolosi. Mercoledì scorso i giudici del Tar delle Marche hanno deciso di rinviare al 19 novembre la decisione a proposito del ricorso presentato da Aurora contro il diniego della Provincia a concedere l’autorizzazione. E un esercito di 170 famiglie, di propria iniziativa, ha preso una posizione netta.

"Dopo anni di impegno e sensibilizzazione sul territorio – si legge in una nota invitata dal comitato spontaneo che ha raccolto oltre 170 adesioni –, i cittadini hanno deciso di far sentire la propria voce anche in sede legale, opponendosi con forza a un progetto che minaccia l’ambiente, la salute pubblica e la qualità della vita della comunità".

Il comitato spontaneo è in attesa di dare mandato ad un ufficio legale che si occuperà della stesura e della presentazione del ricorso. "La partecipazione straordinaria a questa iniziativa dimostra quanto sia forte la volontà della popolazione di difendere il proprio territorio – continua la nota –. Non si tratta solo di un’azione di protesta, ma di un atto concreto per tutelare i nostri diritti e l’ambiente in cui viviamo. La Provincia, dopo un’accurata analisi, aveva rigettato il progetto di discarica a causa delle numerose criticità emerse, ma la società Aurora ha deciso di impugnare la decisione. La comunità, determinata a non abbassare la guardia, ha risposto con un’iniziativa collettiva di ricorso, dimostrando che la partecipazione attiva può fare la differenza nelle scelte che riguardano la salvaguardia e il futuro del territorio. Questa iniziativa rappresenta una richiesta chiara di trasparenza e responsabilità da parte delle istituzioni, affinché le decisioni prese siano realmente a tutela della cittadinanza. I firmatari del ricorso attendono con fiducia l’evoluzione della vicenda, auspicando che venga ribadita la validità del diniego e che l’ambiente e il benessere collettivo restino la priorità assoluta".

Non va dimenticato che la società Aurora è partecipata dalla sanmarinese Ecoservizi e da Marche Multiservizi, la ‘nostra’ multiutility, la cui maggioranza delle quote è in mano alla Provincia e ai Comuni. Ma ancora una volta, in questa storia, si trova scontrarsi con i ‘suoi’ cittadini.