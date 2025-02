Riceci: il Tar boccia il ricorso presentato dal Comune di Petriano

Il Tar ha rigettato il ricorso del Comune di Petriano contro la Provincia. La sentenza ha quindi confermato l’assurdità di un contenzioso tenuto in piedi contro ogni logica. Parole di Giuseppe Paolini, presidente della Provincia, che commenta così l’esito del ricorso al Tar che il Comune di Petriano non aveva ritirato nonostante la Conferenza dei servizi della Provincia avesse nel frattempo bocciato la discarica di Riceci. "Fortunatamente resta l’esito della conferenza dei servizi – dice appunto Paolini – Credo sia una buona notizia per tutta la comunità di Riceci il fatto che non si debba ripartire da zero. Si è scongiurato un grande rischio innescato da un contenzioso inutile. E per fortuna che la Provincia, secondo l’amministrazione comunale di Petriano, sarebbe stata confusa e non in grado di valutare bene la questione. E che io avrei dovuto capire un po’ di cose. Da notare che con il suo ricorso il Comune di Petriano è andato contro se stesso e contro il suo no espresso nella conferenza dei servizi conclusiva. Fortunatamente la sentenza ha fatto giustizia e chiarezza, diradando le ‘nebbie’ sollevate da Petriano". Rigettato dal Tar anche il ricorso presentato dall’associazione Diversamente contro la Provincia.