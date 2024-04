Riceci, la Provincia stronca: "Sei motivi insuperabili per dire no alla discarica"

Il progetto della discarica di Riceci è irricevibile. Non lo dice solo la gente, il buon senso, il colpo d’occhio e una normale benevolenza verso la natura che ci circonda. Lo ha detto anche la Conferenza dei servizi della Provincia. Basta leggere il verbale della riunione del 14 marzo scorso per capire che la strada della discarica è sbarrata. Il primo no è per la distanza dal centro abitato. Servono almeno 2 chilometri, invece si troverebbe a 800 metri dalle case e ad un chilometro e 300 metri dalla scuola del Gallo. Scrive nel verbale il dirigente della Provincia Andrea Pacchiarotti (contro il quale Aurora srl, la società della discarica con presidente Mauro Tiviroli, ad di Marche Multiservizi, ha presentato ricorso al Tar per rimuoverlo).

Motivo n.1: "La progettata discarica di Riceci, per esplicita ammissione del proponente (Aurora srl) tratta solo rifiuti a mercato. Una discarica quindi che obbedisce ad esclusive logiche imprenditoriali e a finalità di lucro, non può fondatamente invocare la deroga della distanza di 2 chilometri dell’impianto dal centro abitato applicabile solo alle discariche vincolate dalle previsioni del piano d’ambito a ricevere almeno il 50 per cento di rifiuti urbani. Da quanto detto – scrive il dirigente Andrea Pacchiarotti – si evince l’inconsistenza delle argomentazioni finora addotte dalla ditta proponente".

Motivo n.2: ci sono due torrenti in quel crinale che hanno la tutela integrale con una fascia di rispetto di 20 metri per lato "corrispondente – si legge nel verbale a firma dell’architetto Carmen Storoni – ad un vincolo di tutela integrale del Piano regionale dei rifiuti che risulta ostativo per la localizzazione di tutte le tipologie di impianti di gestione rifiuti".

Motivo n. 3: "La strada d’accesso ricade nel livello di tutela integrale dei crinali quindi ostativo all’impianto".

Motivo n.4: "Nessun tipo di impianto può esser collocato in un versante con pendenza superiore al 30 per cento a prescindere dalla riprofilatura progettuale".

Motivo n.5: "Nella parte nord, il progetto interferisce con la visuale della fascia di tutela integrata riguardante i punti e le strade panoramiche".

Motivo n.6: "Esistendo un’area boscata di 26.000 mq realizzata con finanziamenti pubblici, questa ha un vincolo idrogeologico di tutela integrale". Il 16 luglio si chiude la Conferenza dei servizi, il 6 agosto ci sarà la decisione amministrativa su Riceci.

