Riceci, la Regione dà lo stop. C’è il sì al vincolo paesaggistico

Partita chiusa quella della discarica di Riceci "perché abbiamo portato in giunta gli atti della commissione per istituire il vincolo paesaggistico – dice l’assessore regionale Stefano Aguzzi – e adesso starà per 60 giorni nell’albo pretorio per eventuali osservazioni, che non si possono escludere. Sono contento anche perché procedure come queste vanno avanti per anni ed invece siamo stati velocissimi. Me ne hanno dette di tutti i colori, ma alla fine se non ci fosse stato il mio no sulla questione dei duemila metri, la Provincia di Pesaro avrebbe approvato questo impianto. Domani – chiude Aguzzi – spiegherò tutti i particolari di questa decisione che abbiamo preso e che chiude definitivamente questa partita, mi recherò a Riceci per parlare a quella gente ed anche ai comitati".

Momenti di gloria perché, appunto, Stefano Aguzzi sarà proprio oggi sulla collina di Riceci per informare la popolazionei della sua decisione che è anche della giunta regionale la quale dice no alla realizzazione di questa discarica per mesi al centro di polemiche, anche violente.

Il via libera della giunta regionale al vincolo paesaggistico trova il pieno appoggio di Gianluca Carrabbs dei Verdi, che commenta: "Adesso ancora di più si complica la posizione di Mauro Tiviroli che ha fatto sottoscrivere a Marche Multiservizi con Aurora un contratto capestro senza nessuna clausola di salvaguardia nel caso la discarica non fosse stata realizzata. Impegnando la società ad un esborso di più di 3 milioni e ad un impegno di 25 milioni per una scatola vuota. Tanto paghiamo noi cittadini versando la Tari, aumentata del 5,8%". Ed aggiunge: "Finalmente dopo tanta mobilitazione popolare, iniziative e pressioni politiche dopo 15 mesi si arriva alla deliberazione di questo atto fondamentale per mettere la parola fine al progetto di Riceci".

Va detto che su questa vicenda – l’area in questione dà proprio sui Torricini del palazzo ducale di Urbino – è ancora in piedi la commissione parlamentasre sulle Eco-mafie che sta arrivando a conclusione dopo che i parlamentari hanno ascoltato molti protagonisti di questa vicenda. Ma è vero anche che contro le decisioni politiche prese, la società Aurora di San Marino ha presentato un ricorso al Tar delle Marche. Incartimenti – si dice – che sono stati rfichiesti proprio dalla commissione parlamentare. Al di là dei colpi di coda di questa vicenda sotto il profilo amministrativo – le eventuali richieste di danni minacciate da Aurora –, comunque la decisione portata avanti in sede regionale dall’assessore Stefano Aguzzi di porre sull’area il vincolo ambientale, chiude definitavamente questa vicenda.

