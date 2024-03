Riceci, la Regione si muove. Aguzzi apre al vincolo. L’opposizione: "Era ora"

Marta Ruggeri, consigliera regionale per M5s, scrive a proposito della discarica di Riceci: "Il 29 febbraio ho depositato in Consiglio regionale una interrogazione sullo stato del procedimento in corso presso la Regione Marche per vincolare il paesaggio di Riceci come sito di “Notevole interesse pubblico”, allo scopo di impedire la realizzazione della discarica. Il procedimento è stato avviato su iniziativa del Consiglio comunale di Petriano e il sindaco Fabbrizioli il 12 dicembre 2023 ha presentato formale richiesta alla Commissione regionale per la tutela del paesaggio della Regione Marche per l’avvio della procedura prevista dalla normativa. Sono oramai passati 3 mesi dall’avvio della procedura e ora l’Assessore Aguzzi ha risposto in aula che proprio il 20 marzo (oramai siamo abituati che prima del dibattito degli atti che sottoponiamo in aula si dia una accelerata al procedimento oggetto dell’interrogazione) la Commissione regionale ha preso in esame la possibilità di un vincolo, procedendo con un sopralluogo. Ora con tutto il rispetto del lavoro altrui, mi chiedo come è possibile che dopo 3 mesi dalla richiesta del Comune di Petriano, un mese da quando ho protocollato questo atto, oltre un anno dall’inizio della vicenda, solo adesso si decida di fare un sopralluogo. Ricordo che la Regione ha già avuto, e sprecato, una occasione per fermare il progetto, nella seduta dell’Assemblea legislativa del 21 febbraio 2023 quando fu discussa la mia mozione con la quale si chiedeva di ridefinire i criteri per la localizzazione dei nuovi impianti nel senso di aumentare la fascia di rispetto dai luoghi abitanti prevista per l’insediamento di discariche di rifiuti, attualmente di 2.000 metri. L’Assemblea legislativa respinse la mozione perdendo di fatto una grossa opportunità per salvaguardare Riceci. Anche alla luce di questo non sono più concessi errori da parte della Regione e, per quanto di competenza, farsì che il “Paesaggio collinare di Riceci” venga rapidamente posto sotto la tutela del vincolo paesaggistico". Un intervento condiviso appieno anche dalla consigliera del Pd Micaela Vitri che ha detto: "Ho chiesto al Presidente Acquaroli di prendere coraggio e di vincolare il sito di Riceci, un atto che può essere emanato dalla Regione su proposta delle commissioni provinciali o dal Segretario regionale, su proposta della Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio competente per territorio".