Riceci, l’appello di Gambini ai sindaci: "Parliamone nella sede di Mms"

Il progetto di Riceci si discuterà a Marche Multiservizi, con tutti i soci e chiarendo ogni punto. Su questo il sindaco Gambini ha già inviato la richiesta, etichettata come urgente e l’ha annunciato nel Consiglio comunale di ieri a Urbino. Ma non solo perché nell’assise sono stati presentati due ordini del giorno che sono stati poi uniti e votati in maniera unanime. Ma su cosa si sono espressi i consiglieri? Per ribadire la contrarietà al progetto della discarica nel comune di Petriano, come fatto lo scorso giugno.

"Mi sono impegnato per fare in modo che venisse votato in maniera unanime un ordine del giorno e in maniera condivisa da tutte le forze presenti in Consiglio (assenti Giorgio Londei e Federico Cangini di Urbino e il Montefeltro) per dire no al progetto della discarica - spiega il presidente del Consiglio comunale Massimiliano Sirotti -. L’ordine del giorno che è stato condiviso nasce con spunti di entrambi gli Odg presentati prima della seduta". Il primo arriva da Pd e Viva Urbino che dicono: "Siamo molto attenti perché non vogliamo la discarica per i motivi che abbiamo sempre sostenuto. Vediamo che nella commissione alla Camera il sindaco di Urbino ha cambiato posizione - dice Lorenzo Santi -. Noi vorremmo un chiarimento e vogliamo sapere visto il che il 6 giugno 2023, in maniera unanime, abbiamo votato in Consiglio il no al progetto della discarica di Riceci. C’è poi un fatto importante, ovvero il 14 marzo la Provincia ha indetto una conferenza dei servizi dove ci sarà anche Urbino, noi vogliamo sapere la posizione del nostro Comune. Poi vogliamo che in caso di pareri negativi, anche nellassemblea chiesta dal sindaco, il progetto non venga proposto nuovamente e si metta una pietra sopra. Si possono trovare altri siti, che l’Ata discuta come deve e la Regione prenda le sue posizioni".

Uguale il capogruppo di Liberi per Cambiare (lista di maggioranza), come spiega Nicola Rossi. "I due ordini del giorno avevano una sostanziale convergenza sul tema. La discarica di Riceci per l’amministrazione comunale di Urbino è inopportuna come luogo e procedura di individuazione, anche alla luce della votazione in Consiglio della scorsa estate. Questi due ordini del giorno impegnavano sostanzialmente il sindaco, anche come vice presidente della Provincia, a procedere a identificare meglio le posizioni dei soci e dei sindaci. Ribadiamo contrarietà alla discarica ma bisogna trovare soluzioni alternative a livello provinciale perché altrimenti dovremmo continuare ad esportare i rifiuti con costi altissimi per gli utenti".

La convocazione della conferenza di cui si è parlato.

"Sono otto mesi che avevo chiesto questa riunione per chiarire le posizioni dei soci. Nessuno l’ha convocata allora l’ho fatto io, formalmente. La questione riguarda i soci e va discussa nell’azienda - spiega il sindaco di Urbino Maurizio Gambini -. Urbino ha solo il 3,9% di partecipazione e doveva convocarla il sindaco di Pesaro che ha la maggioranza, glielo avevo chiesto mesi fa ma non l’ha fatto. Questo incontro è per parlare e chiarire la questione con tutti i soci, i sindaci soci e Hera che è il socio privato di Marche Multiservizi. Ho chiesto che venga convocata con urgenza perché voglio sapere la posizione di tutti, ognuno dice la sua ma nessuno va alla fonte per risolvere le cose perché pensano che si faccia sui giornali. Ecco perché ho fatto questa richiesta e sarei felice che ci fosse in presenza anche il presidente di Hera".

Francesco Pierucci