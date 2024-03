Riceci, le incredibili coincidenze. Mazzoli e Cioppi soci dei tecnici che lavorano per la discarica

I prossimi ad essere ascoltati dalla Commissione Ecomafie della Camera saranno molto probabilmente il sindaco Matteo Ricci e l’ex componente del cda di Marche Multiservizi Margherita Pedinelli, dimessasi nell’aprile scorso allo scoppio della polemica sugli aumenti degli stipendi e sulla discarica di Riceci. Verranno presumibilmente chiamati per un motivo: entrambi hanno affermato ripetutamente di non aver mai saputo nulla della volontà da parte di Marche Multiservizi di realizzare una discarica a Riceci tramite la società Aurora srl. Affermazioni che sembra dirla lunga su come funzionava il ponte di comando di Marche Multiservizi. Si sono spesi 3 milioni di euro per entrare in una società vuota, Aurora srl, sprovvista di qualunque autorizzazione in mano, senza che qualcuno si alzasse a chiedere conto di questa scelta (lo ha ammesso in Commissione lo stesso Maurizio Mazzoli che ha detto di aver votato la discarica ma senza chiedere niente, un voto alla ’cieca’). Sembra impossibile, invece a quanto pare era prassi normale.

Poi Mazzoli ha affermato di esser stato socio col 10 per cento di uno studio tecnico denominato Bioabita srl in via Ponte Armellina 60 a Gallo, con socio al 30 per cento l’assessore al comune di Urbino Roberto Cioppi, al 30 per cento Leonardo Bonci e sempre al 30 per cento Edgardo Crescenzio De Cesaris. La società è stata posta in liquidazione con atto il 23 settembre 2022 e chiusa il 25 maggio 2023. Gli atti di pre acquisto dei terreni per la discarica, sottoscritti il 12 ottobre 2022, sono stati gestiti da Bonci e De Cesaris con firma degli atti nel loro studio di via Ponte Armellina 60. Alla domanda della Commissione ecomafie a Mazzoli di questa coincidenza tra lui come componente del Cda di Marche Multiservizi e nello stesso tempo socio dello studio BioAbita con Bonci e De Cesaris, Mazzoli ha risposto che "sì, è vero, siamo associati e quindi può essere che abbiano fatto tutto questo ma io non lo sapevo". Chi invece può dire qualcosa in più è l’assessore al comune di Urbino Roberto Cioppi, socio al 30 per cento della società BioAbita. Al telefono dice: "Alt, non c’entro proprio niente con Riceci e con l’acquisizione dei terreni. La società BioAbita è entrata in liquidazione credo dal 2021 (risulta invece dal 23 settembre 2022 ndr), e non ho minimamente seguito nulla di Riceci. Io sono un ingegnere strutturalista e non trovo o compro terreni per conto di nessuno. Sono stati i tecnici Bonci e De Cesaris a seguire la vicenda e non certo io o la società di cui facevo parte. Per quello che mi riguarda, da un punto di vista politico, posso dire di essere contro la discarica di Riceci per l’impatto ambientale non sostenibile. Ho votato contro anche pubblicamente in consiglio comunale a Urbino e riaffermo la mia opposizione anche adesso. Ma ci tengo a dire che non ho mai preso parte a nessuna trattativa o incarico per la creazione della discarica".

ro.da.