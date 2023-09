Riceci, lo scontro sulla discarica. Tiviroli querela il ‘Verde’ Carrabs: "Atto arrogante e intimidatorio"

L’uomo degli esposti alla Procura di Urbino e delle interrogazioni parlamentari sulla discarica di Riceci, al secolo Gianluca Carrabas, ex assessore regionale ed ora anche componente nel direttivo nazionale dei Verdi + Europa è stato querelato per diffamazione da Mauro Tiviroli. E’ l’amministratore delegato di Marche Multiservizi che non ha digerito questa frase di Carrabs, detta durante i vari interventi contro la discarica: "Tiviroli fa gli interessi di Hera e di qualche imprenditore trovato per strada come quello di San Marino".

Ieri mattina Carrabs ha ricevuto immediatamente la solidarietà del gruppo parlamentare di appartenenza ed ha già nominato un avvocato, Maurizio Benvenuto. Tiviroli è assistito dall’avvocato Claudio Angelini. Dice Carrabs ora: "Io non ho dato del ladro a Tiviroli – o solamente detto che essendo alla guida di una società la cui maggioranza è pubblica, pretendiamo dal suo ruolo la trasparenza su questa vicenda. Vogliamo anche sapere perché è stata scelta la società di San Marino sulla base di quali requisiti visto che il rischio di impresa se lo prende solo Marche Multiservizi tenuto conto che ha già versato 3 milioni e 100mila euro. Chiediamo che spieghi il perché di questa scelta, visto poi che a capo della società sanmarinese c’è una novantenne", che è la moglie del patron della cartiera Ciacci.

Un Carrabs che tira poi in ballo anche la classe politica provinciale con in testa i sindaci che siedono nel consiglio di amministrazione di Mms. "Un atto di arroganza e una intimidazione quella che è stata fatta nei miei confronti. Ma non solo a me ma a tutta la classe politica perché qui c’è mancanza del rispetto dei ruoli. Questa la chiamo strategia del terrore perché ho chiesto anche chi sono i soci della società di San Marino. Questa azione arrogante – prosegue il Verde – minaccia un esponente politico, ma il dissenso politico non può essere ammutolito. Una azione di forza perché stanno ancora procedendo, ma io sabato sarò in piazza a Pesaro per manifestare con i cittadini contro la discarica di Riceci. Non mi faccio intimorire e continuerò a chiedere chiarezza e trasparenza su questa vicenda. E questo atto, la querela, non è solo contro di me, ma anche contro tutti i sindaci che siedono nel consiglio di amministrazione e dai quali mi attendo una risposta. Devo anche aggiungere che ho trovato, dopo un post che ho scritto su Facebook questa mattina, dopo aver ricevuto l’atto, grande solidarietà da parte della gente, persone normali e che non sono iscritte ai Verdi + Europa". Sull’esposto che ha presentato alla Procura di Urbino Carrabs risponde: "Non ho saputo nulla in tutto questo tempo e quindi non so se è stato o no aperto un fascicolo. In compenso mi sono visto arrivare i carabinieri in ufficio per notificarmi questa querela per diffamazione dalla Procura di Pesaro".

m.g.