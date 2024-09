Riceci, l’ultimo miglio per la vittoria: "Serve subito il vincolo ambientale la Regione non può perdere tempo"

Col no definitivo della Provincia cala il sipario sulla discarica di Riceci: "Un incubo che finisce – dice Andrea Torcoletti dell’associazione Diversamente – è stato un progetto scellerato, confuso e pieno di contraddizioni contro cui ci siamo battuti dal primo all’ultimo giorno. Siamo andati davanti agli uffici della Provincia con gli altri comitati ambientalisti locali (Lupus in Fabula, Marea Verde, Urbino contro la discarica a Riceci e Everyone group) per manifestare e testimoniare che i cittadini sanno difendere con determinazione i propri diritti e, fino alla fine, lottano a testa alta. La battaglia però non finisce qui. Questa è una grande vittoria ma non possiamo abbassare la guardia – aggiunge Torcoletti –. Continueremo ad insistere sul fronte regionale affinché venga istituito il vincolo ambientale all’area di Riceci, perché, purtroppo, non sembra esserci una volontà politica che costringa Marche MultiServizi a ritirare definitivamente il progetto e permane il rischio che Aurora srl possa avanzare

ricorso al Tar e riaprire le discussioni: dobbiamo quindi porre in atto tutti azioni possibili per salvaguardare la nostra salute".

E ancora: "Vorrei sottolineare che il Comune di Vallefoglia, nonostante sia confinante rispetto a Riceci e quindi direttamente interessato alle problematiche sollevate in merito alla discarica, non ha mai fatto nulla per ostacolare il procedimento né ha mai chiesto di partecipare alle conferenze in cui si è dibattuto della salute pubblica. Un immobilismo che, del resto, ha fatto eco a quello adottato nei confronti del progetto del digestore anaerobico di compostaggio rifiuti a Vallefoglia. Il silenzio di chi ci amministra è a dir poco imbarazzante: a parte qualche sparuto proclama durante la campagna elettorale, mai è stato espresso un atto concreto che arginasse le preoccupazioni delle famiglie".

Per la consigliera regionale del Pd Micaela Vitri "è stata la vittoria dei cittadini che difendono la propria terra contro gli interessi di una grande società, ma anche di scelte e politiche sbagliate nella gestione dei rifiuti. Ho accolto anche io come una boccata d’ossigeno la notizia che la conferenza decisoria su Riceci si è conclusa negando il rilascio dell’autorizzazione. Ancora oggi però non possiamo esultare, perché incombe la minaccia del ricorso presentato dalla stessa società. Ora c’e solo un modo per metteee in fretta una pietra tombale sul progetto di discarica: il vincolo ambientale. E’ stata una lunga battaglia tra appelli, atti ispettivi in Consiglio e sit in a partire dal primo a Urbino a marzo 2023, con la partecipazione di Raphael Gualazzi, fino a quello di pochi giorni fa davanti alla sede della Regione Marche. Oggi probabilmente se non fosse stato per chi ha lottato con tenacia, mettendoci la faccia e guardando oltre alla politica, non saremmo a questo punto di svolta. Mi chiedo perché Regione e Sovrintendenza (che dipende dal Ministero della Cultura) continuano a tergiversare e dilatare i tempi sul vincolo ambientale?"