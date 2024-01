Riceci, oggi si protesta. Provincia sotto assedio. Paolini: "Adesso basta"

Continua questa mattina a viaggiare il vagone delle proteste contro la discarica di Riceci. La fermata del convoglio è stata fissata per le 11 nel piazzale della provincia di via Gramsci. A rinfocolare il fronte del ‘no’ un documento del Genio Civile dove in pratica si legge che è stata concessa una proroga per gli accertamenti sui terreni. E sulla scorta di questo fatto una cinquantina di persone – così annunciano i promotori della protesta – si presenteranno questa mattina con striscioni e cartelli sotto gli uffici dell’ente guidato da Giuseppe Paolini. A protestare 5 organizzazioni: "DiversaMente", "Lupus in Fabula", "Urbino contro la discarica di Riceci", "Marea Verde Speranza" ed "EveryOne". Per evitare di interrompere il traffico davanti alla sede della Provincia, il presidente Paolini ha concesso l’uso del grande cortile interno, dopodiché, come annunciano gli stessi organizzatori della manifestazione, "una delegazione sarà chiamata a parlare con il presidente per vedere di mettere fine a questa vicenda visto che anche lo stesso Paolini è sulla nostra linea", dice Roberto Malini di "EveryOne".

Giuseppe Paolini, il presidente della Provincia tiene il punto su questa storia: "Adesso la misura è colma e si è passato il limite della decenza – dice –. La Provincia non si nasconde dietro cavilli procedurali e vuole arrivare a dire un no chiaro, fermo e motivato che serva poi anche per tutte le altre situazioni analoghe. Ma a questo punto, visto che è mancata la collaborazione della Regione, per non dire altro, ci assumiamo noi tutte le responsabilità. Non ci sono le distanze e la discarica non si farà. Punto e basta". E sulla proroga aggiunge: "Sappiamo tutti che la lettera del Genio Civile (3 gennaio, ndr) è stata quella che ha condotto alla rimudulazione dei termini istruttori, perché la Regione ha espressamente ammesso che la ditta svolgesse il monitoraggio nel sito nel corso del 2024".

Sul tema interviene anche la lista civica "Vieni Oltre" che se la prende con l’ente di via Gramsci e con gli amministratori sindaco Ricci compreso perché "non hanno mai fatto né minacciato l’atto di ritirare il presidente di Marche Multiservizi che è nominato proprio dal Comune di Pesaro come maggiore azionista". Quindi tocca alla Provincia "che prima dice di essere contraria al progetto Riceci e poi consente ad Aurora, la discussa ed oscura società società riminese-sanmarinese, una proroga di sei mesi a tempo scaduto per produrre documentali sull’area", conclude la lista "Vieni Oltre".

Anche Gianluca Carrabs a nome di Verdi +Europa scende in campo contro l’ente di via Gramsci: "La provincia sta compiendo un illecito amministrativo alle spalle dei cittadini. Quello che sta accadendo su Riceci è a dir poco vergognoso. Nessuno si assume le sue responsabilità mettendo la parola fine su questo progetto sensa senso. Teoricamente sono tutti contrari per poi scoprire che ognuno per la sua parte tanta di favorire Aurora e la realizzazione della discarica. Prima il Genio Civile della Regione Marche assecondando la richiesta di Aurora, poi la Provincia che in maniera paradossale concede una proroga di 6 mesi assolutamente immotivata in quanto Aurora avrebbe potuto già fare i test, le prove e i sondaggi richiesti entro i termini di legge. La Provincia – conclude Carrabs – concedendo la proroga ad Aurora in pelese violazione di legge in quanto viola l’articolo di legge che prevede i termini di conclusione di un procedimento amministrativo tassastivamente entro 180 giorni. Con questa proroga si arriva a 360 giorni dall’inizio".

C’ è un’ulteriore lettura di questa storia che arriva direttamente dai tecnici i quali affermano che la Provincia di sua sponte non può mettere la parola fine a questa vicenda e "che la proroga arriva dopo sollecitazioni giunte dai tecnici della Regione". Insomma un conto sono i desiderata delle politica e un altro paio di maniche sono le norme tecniche. Comunque stamattina si protesta.

m.g.