Riceci, patata bollente. Commissione eco mafie convoca subito Aguzzi:: "Dirò tutto quello che so"

La vicenda della discarica di Riceci diventa seria. Molto seria. Perché scende in campo la commissione di inchiesta parlamentare per le eco-mafie chiesta e voluta dai Verdi. Il primo ad essere interrogato, mercoledì 31 gennaio alle 8.45, sarà l’assessore regionale all’Ambiente Stefano Aguzzi. La commissione parlamentare ha un potere di non poco conto: ha la facoltà di trasmettere gli incartamenti, per eventuali approfondimenti su ipotesi di reato, anche alla magistratura ordinaria. Non solo questo, perché tutti gli ‘interrogatori’ saranno trasmessi in diretta collegandosi nel sito della Camera dei Deputati. Se dovessero emergere contraddizioni oppure eventuali notizie di reato i parlamentari ed i senatori che compongono la commissione sull’eco-mafie inviano gli atti alla Procura di Urbino oppure a quella di Pesaro. Poi tutto questo.. processo cammina all’interno di equilibri politici completamente cambiati.

A rendere nota questa svolta è Gianluca Carrabs dei Verdi + Europa che segue la vicenda fin dalla sua nascita e che ha anche una battaglia in corso – prima apparizione in tribunale il prossimo aprile – perché è stato accusato dall’amministratore delegato di Marche Multiservizi Mauro Tiviroli di diffamazione. Uno col dente avvelenato Gianluca Carrabs tanto che all’annuncio dell’avvio delle audizioni gli esce dal cuore: "Spero che qualcuno finisca a Villa Fastiggi".

Dopo Stefano Aguzzi, saranno ascoltati i vertici della Provincia, quindi dei comuni coinvolti per finire con Marche Multiservizi e la società di scopo Aurora. "Finalmente sapremo la verità – dice Carrabs – e sapremo tutte le responsabilità politiche e amministrative. Essendo un marchigiano adottivo pensavo che alcune logiche di commistioni, poca trasparenza, mancanza assoluta di perseguimento dell’interesso pubblico non appartenessero a questo territorio, invece amaramente questa vicenda fa emergere vistosamente un problema reale di contaminazione tra politica e affari. Atteggiamento che diventa sempre più preoccupante e la vittima è sempre l’ambiente e il paesaggio".

Scende in campo sulla vicenda anche la lista civica "Vieni Oltre" guidata da Pia Pericci che commenta anche l’intervista rilasciata dal presidente della Provincia Giuseppe Paolini al nostro giornale: "Lui tutto di un tratto – si legge – si è ricordato che all’epoca dei fatti ‘voleva parlare’, ma gli è stato imposto di stare ‘zitto’, quasi avesse dinnanzi Totò Riina con qualche chilo di tritolo nelle mani. E’ strano però che Paolini abbia tutta questa voglia di parlare solo ora che vi è una commissione di inchiesta parlamentare. Ma poi, non è forse la Provincia che ha la nomina di un consigliere all’interno di Marche Multiservizi? Non si sarebbe forse potuto opporre quel consigliere? Oppure tutti scordano che oltre al consigliere della Provincia, c’è anche il presidente ed un altro consigliere che sono nominati dal sindaco Ricci che detiene il 26% delle quote. Già. Perché forse tutti l’hanno scordato, ma Marche multiservizi, per il 52%, è pubblica, ma stranamente riesce a comandare quel 48% privato. Che strana questa matematica. A volte ha delle regole inconcepibili ai comuni mortali o forse inesistenti perché in realtà quello che tutti i politicanti stanno nascondendo è che questi giochini, sono stati fatti per puro spirito di guadagno da una società che è per la maggior parte pubblica per gestire un bene pubblico ma allo stesso tempo è una spa quotata in borsa. Ricordiamo a Paolini che quel 22 dicembre ha alzato quella manina, e ha votato sì per la discarica di Riceci, scordando che il suo doveva essere un interesse per i cittadini e non per gli introiti. E soprattutto i cittadini non scordano quando si gioca con la loro vita. Ma in fondo, nel 2024 per un pugno di voti (quasi fossero dollari) si è disposti a dire tutto. “Vieni Oltre” chiede al sindaco Ricci di pronunciarsi immediatamente sulla questione, perché lui ha la facoltà di chiudere la vicenda oggi stesso", conclude Pia Perricci. E aggiunge: "Biancani e Vitri scaricano le colpe sulla Regione, e si svegliano solo ora presentando fuori tempo massimo una mozione".

Dice l’assessore Aguzzi: "Andrò volentieri a Roma e dirò tutto quello che so. Mi stupisce che Paolini voglia parlare adesso dicendo di non aver saputo niente della discarica nemmeno dal suo consigliere. Quindi, c’era ma non era consapevole. O forse sapeva e ha taciuto".

m.g.