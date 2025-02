Riceci, Pd felice per i ricorsi rigettati. "Ora serve il vincolo"

E’ soddisfatto, il Pd di Pesaro e Urbino, sulla vittoria della Provincia al Tar per i tre ricorsi presentati sulla discarica di Riceci. Ieri l’ultima sentenza che riguarda la bocciatura del ricorso presentato dal Comune di Petriano e dell’associazione Diversamente, dopo quella di Iniziativa Democratica. "La vittoria al Tar conferma l’impegno costante della Provincia nell’agire con responsabilità, trasparenza e in difesa delle risorse naturali, culturali ed economiche della nostra area – dice la segretaria provinciale Pd, Rosetta Fulvi -. Un risultato il cui merito va al presidente Giuseppe Paolini. Un esito non conclusivo ma che rappresenta un passo importante nella difesa del nostro territorio e della salute dei cittadini, in attesa della discussione del ricorso principale presentato dalla Società Aurora. Ricordo che il Pd sulla discarica di Riceci, non ha mai condiviso l’ubicazione, né la dimensione e tanto meno la costituzione di una società privata (Aurora) per la sua gestione. Una contrarietà più volte espressa ma che deve essere coniugata con la consapevolezza del fatto che il problema dello smaltimento dei rifiuti riguarda tutti e deve essere affrontato con soluzioni sostenibili e condivise con i territori". Soddisfatta per il risultato al Tar anche Micaela Vitri, consigliera regionale Pd: "È una vittoria importante ma la battaglia non è ancora finita perché serve il vincolo ambientale su Riceci, per cui sollecito la Regione da un anno – dice -. La Provincia ha fatto tutto ciò che era di propria competenza. Mi aspetto ora che Regione e Sovrintendenza smettano di tergiversare". Ad intervenire sulla bocciatura del ricorso al Tar, per precisare alcune dichiarazioni del presidente della Provincia, Giuseppe Paolini, in seguito al risultato della sentenza, è invece l’associazione Diversamente, che aveva presentato ricorso: "Il nostro ricorso non è stato un ostacolo alla decisione finale - spiega il presidente Andrea Torcoletti - ma un’azione volta a garantire il rispetto delle procedure e delle normative vigenti. Abbiamo agito perché ritenevamo, e riteniamo, che il progetto della discarica di Riceci dovesse essere archiviato già quando Aurora non ha rispettato i termini di legge per la presentazione delle integrazioni richieste dalla Provincia. Inoltre, abbiamo impugnato la convocazione di una conferenza istruttoria intermedia ritenendola non prevista dalle norme. La sentenza del Tar Marche non ha respinto nel merito le nostre motivazioni, ma ha scelto di non entrare nella sostanza del ricorso. Cioè: le nostre contestazioni non sono state giudicate infondate, ma semplicemente non esaminate. Per questo, respingiamo con fermezza l’affermazione del presidente Paolini secondo cui il nostro ricorso poteva comportare il rischio di un azzeramento del procedimento".

Alice Muri