Riceci "Perché Petriano non ritira il ricorso al Tar?"

Se durante la Conferenza dei servizi del settembre scorso, la Provincia ha rigettato il progetto della discarica di Riceci, rimane ancora in essere il ricorso al Tar presentato dal Comune di Petriano contro l’ente di viale Gramsci, dopo che quest’ultimo, nel gennaio 2024, aveva concesso una ulteriore proroga di 180 giorni alla società Aurora per fare i rilievi geologici nella zona e presentare della documentazione integrativa al progetto.

"Su Riceci – dice il presidente della Provincia, Giuseppe Paolini - la prima sentenza del Tar ha giudicato improcedibile il ricorso di ’Iniziativa democratica’ contro la Provincia perché giustamente gli stessi proponenti si sono sfilati, chiedendo la cessazione della materia del contendere, visto nel frattempo la Provincia ha bocciato il progetto della discarica. Mi chiedo perché il Comune di Petriano invece, non abbia fatto altrettanto ritirando il suo ricorso al Tar".

"E’ un atteggiamento – prosegue Paolini – che rischia di inficiare l’esito della conferenza dei servizi. Con il rischio che torni nuovamente tutto in discussione, se malauguratamente fosse accolto". Il presidente spiega la situazione, facendo anche un piccolo riassunto: "Con la Conferenza dei servizi si è chiuso il procedimento con il diniego della Provincia all’autorizzazione e il rigetto dell’istanza presentata da Aurora". Il rifiuto è stato motivato dall’ente "attraverso solidi punti concernenti le distanze, la tutela integrale delle aree di pertinenza dei corpi idrici e dei corsi d’acqua, la tutela dei crinali e dei versanti, la fascia di rispetto di Rete Natura 2000".

Aurora ha presentato ricorso al Tar contro il diniego della Provincia e la decisione è stata rinviata al 19 novembre. Prima però arriverà l’esito del ricorso al Tar del Comune Petriano: "L’accanimento di Petriano su un ricorso del tutto superato dai fatti e presentato prima della conferenza dei servizi è incomprensibile – aggiunge Paolini -. E’ svuotato dai fatti, visto che la Provincia ha bocciato il progetto. Ma se ora venisse accolto rischierebbe di azzerare tutto, considerato che il vincolo paesaggistico della Regione ancora non c’è. E che il nuovo Piano dei rifiuti regionali vuole accorciare le distanze e ridurre le tutele, nonostante la Provincia abbia chiesto il mantenimento a 2000 metri e norme di protezione ambientali più stringenti".

Paolini quindi conclude: "Il Comune di Petriano non si accorge che non ritirando il suo ricorso inutile fa il gioco di chi vuole la discarica? E che la società potrebbe ripresentare l’istanza e avvalersi delle norme, nel frattempo, in corso di approvazione da parte della giunta regionale? E il colmo è che per mesi e mesi sono stato attaccato io perché volevo fare la discarica. E’ surreale".