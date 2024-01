Riceci, Provincia contro Regione:: "Sta tramando con Aurora srl"

Ci risiamo. La discarica di Riceci (che a forza di parlarne sembra già esistente ma non c’è affatto) torna a far scaldare gli animi al presidente della Provincia Giuseppe Paolini e all’assessore regionale all’ambiente Stefano Aguzzi. Il primo accusa il secondo di "tramare" alle spalle della Provincia con la società Aurora srl, partecipata di Marche Multiservizi, intenzionata a realizzare la discarica per rifiuti industriali. Il secondo risponde che la Provincia si attacca agli specchi pur di scaricare sulla Regione la responsabilità di dire no ad Aurora srl chiudere per sempre la pratica Riceci.

Scrive Paolini: "L’assessore Stefano Aguzzi dice che la Provincia deve archiviare subito la pratica Riceci? Peccato che il documento inviato alla Provincia dal Genio Civile della Regione lo scorso 3 gennaio evidenzi tutt’altro". Giuseppe Paolini ha in mano la lettera firmata dal dirigente del Genio Civile Lucia Taffetani della Regione sulla vicenda Riceci. Premessa: "Ribadisco per l’ennesima volta la mia ferma contrarietà politica alla realizzazione dell’impianto di smaltimento rifiuti, sovradimensionato per le necessità del territorio e impattante sotto ogni profilo, sia ambientale che paesaggistico, sul territorio locale e su quello provinciale. Posizione che anche il consiglio provinciale ha espresso con un ordine del giorno. Forse Aguzzi non parla con i suoi stessi uffici. Ma il procedimento è in capo per legge ai tecnici della Provincia. E non sono certo i politici che possono determinare l’adozione di atti di natura strettamente tecnica e procedimentale. Ciò premesso, contrariamente a quanto affermato dall’assessore regionale, allo stato di sviluppo del procedimento non ci sono i presupposti per archiviare l’istanza di Aurora srl. Questo perché la stessa società, entro il termine stabilito, ha prodotto una copiosa documentazione a riscontro della richiesta degli enti coordinati dalla Provincia".

Risponde Aguzzi: "Aurora doveva presentare l’esito degli accertamenti entro il 13 gennaio 2024. Ha perso tempo, ha fatto ricorso al Tar. Quindi è scaduto il termine. La pratica è chiusa, finita, ma a dirlo deve essere la Provincia, non io".

ro.da.