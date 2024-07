"Riceci, siamo stanchi di essere presi in giro"

Dopo il sit-in organizzato la settimana scorsa di fronte alla sede della Regione Marche, Domenico Passeri del Comitato Marea Verde ed ex sindaco di Petriano, torna a richiedere "celerità", da parte della Regione e della Sovrintendenza, affinché su Riceci venga riconosciuto il vincolo ambientale. I tempi sono infatti molto stretti, in quanto l’8 agosto si riunirà la conferenza dei servizi per esprimersi sulla realizzazione del progetto della discarica. "Siamo molto preoccupati per la lentezza con cui viene affrontata la questione del vincolo ambientale, che può bloccare la realizzazione della discarica – spiega – visto che in altri contesti sembra siano stati molto più veloci. Siamo venuti a conoscenza, inoltre, che in questo lasso di tempo, Simona Guida, responsabile della Soprintendenza per la provincia di Pesaro Urbino, profonda conoscitrice del territorio e molto attenta alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale è stata spostata ad altri incarichi e questa cosa ci fa riflettere".

Passeri ripercorre tutte le tappe che hanno portato il Comune di Petriano ad inviare la richiesta per il vincolo ambientale dell’area il 12 dicembre 2023 e dopo un primo incontro della commissione a marzo, il 16 aprile era stato fatto il sopralluogo. "A tutt ‘oggi – aggiunge l’ex sindaco di Petriano – l’unico atto concreto di cui siamo a conoscenza è la consegna da parte della Provincia di Pesaro e Urbino della completa documentazione necessaria per la richiesta del vincolo ambientale alla presidente della commissione, Maria Cristina Borocci, in data 10 maggio. Quali sono i motivi che ritardano l’iter di questa procedura? La smettano di rimpallarsi le responsabilità, perché siamo stanchi di essere presi in giro. Chiediamo alla Regione Marche, ed in particolare all’assessore Stefano Aguzzi che ha sempre dichiarato solo verbalmente la sua contrarietà al progetto della discarica di Riceci ma anche alla Sovrintendente delle Marche, Cecilia Carlorosi, di porre fine a questa brutta e sporca vicenda della discarica, con stile ed eleganza, mettendo sotto tutela tutta l’area con un atto di vincolo ambientale – conclude Passeri –. Ma questo deve avvenire adesso, non domani, perchè potrebbe essere troppo tardi e potrebbero anche essere additati come corresponsabili di questo obbrobrio ambientale".

ali.mu.