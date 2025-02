Riceci, stop discarica. Vincolo paesaggistico, ora Aguzzi dà certezze: "Passo avanti decisivo"

La Regione, attraverso l’assessore Stefano Aguzzi, ha messo ieri mattina un pietra tombale sulla discarica di Riceci: è partito l’iter per il vincolo paesaggistico. Ma per avere certezza matematica, l’atto amministrativo di palazzo Raffaello deve battere in velocità una eventuale sentenza favorevole del Tar al ricorso presentato dalla società Aurora di San Marino. Aurora è la ‘scatola vuota’ di San Marino dove Mms ha versato per il 40 per cento delle quote, 3 milioni e 200 mila euro. La metà sono soldi dei cittadini perché la multiservizi è controllata per il 52 per cento delle pubbliche amministrazioni.

Ma questa è un’altra partita. Stefano Aguzzi è soddisfatto e dice: "La conferenza dei servizi di questa mattina si è conclusa con una approvazione di fatto del vincolo. Manca solo un approfondimento che ha chiesto la sovrintendenza archeologica, ma si tratta di una verifica che sarà fatta nel giro di poche ore e il 6 marzo si terrà la conferenza conclusiva. Quindi, oggi posso confermare il fatto che il 6 marzo ci sarà l’approvazione definitiva del vincolo su Riceci".

Ma quella di ieri mattina, come la prossima conferenza dei servizi messa in calendario fra una settimana, rappresentano un altro passaggio dell’iter amministrativo. "Non è un iter conclusivo quello del 6 marzo perché la commissione – spiega Aguzzi la tempestistica – avrà terminato il suo iter con l’approvazione del parere positivo. A quel punto, poi l’atto dovrà essere approvato dalla giunta che sicuramente lo approverà. Successivamente, ci saranno 60 giorni con l’esposizione all’albo pretorio, nel caso in cui venissero presentate osservazioni e questioni da approfondire. Quindi le osservazioni verranno ovviamente visionate e saranno dati dei pareri. Da quel punto in poi ci sarà da parte della giunta regionale l’approvazione definitiva. Quindi fin da oggi possiamo dare per scontato – dice Aguzzi con soddisfazione anche perché spesso al centro di polemiche e ritardi – che il vincolo verrà messo. Da lì ai giorni successivi, forse già alla prima giunta utile, ci sarà una delibera da portare in consiglio e quindi verrà approvata. Per riassumere diciamo che a metà marzo ci sarà l’approvazione della giunta anche se dovranno passare 60 giorni per la verifica delle eventuali osservazioni. Prevediamo che a fine maggio al massimo giugno il vincolo paesaggistico sarà definitivo".

L’assessore Aguzzi poi si toglie anche qualche sassolino dalle scarpe: "Quindi si procede verso una conclusione positiva... come dire che ad oggi la discarica di Riceci non è stata autorizzata dalla provincia di Pesaro e Urbino esclusivamente per il diniego della Regione dovuto ai 2 chilometri di distanza dal centro abitato, così come io avevo sempre sostenuto fin dal primo momento. E ad oggi la commissione portata avanti dalla dirigente del servizio urbanistica, sempre del mio assessorato all’Urbanistica, insieme a sovrintendenza, insieme a Provincia e ad altri soggetti sta dando il parere positivo anche al vincolo. Una risposta che viene incontro a tutti i cittadini che erano preoccupati".

Da Legambiente un solo commento: "Finalmente una notizia positiva: si chiude questa storia una volta per tutte con l’apposizione del vincolo".

Storia finita? Solo in parte perché è ancora in corso la commissione Ecomafie, così come è ancora in piedi l’esposto alla Corte dei Conti visto che un milione e 600 mila euro sono soldi di tutti i cittadini...

m.g.