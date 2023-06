Riceci: Tiviroli non molla Un parere legale sullo spauracchio delle penali da pagare

Un parere legale per capire quanto sia concreto il rischio di dover pagare penali nel caso di rinuncia al progetto della discarica di Riceci. E’ questa l’arma che ha utilizzato Mauro Tiviroli, amministratore delegato di Marche Multiservizi, per frenare gli ardori degli amministratori pubblici dell’azienda (almeno quelli di marca Pd, a partire dal presidente Andrea Pierotti), che nel consiglio d’amministrazione dell’altro giorno avevano messo sul tavolo la volontà di archiviare Riceci e di iniziare al lavorare sull’alternativa, l’ormai noto piano B proposto dal sindaco Matteo Ricci. Lo spauracchio delle penali serve dunque a tenere ancora in vita, contro quasi tutto e tutti, il progetto Riceci, che ieri Tiviroli ha caldeggiato anche durante l’assemblea con i sindacati e i lavoratori. Dunque sarà un avvocato a dire quanto potrebbe costare a Marche Multiservizi far saltare tutto.

"Come presidente ho aperto una discussione sulla situazione che si è venuta a creare in seguito al pronunciamento di gran parte degli enti formanti la parte pubblica sul progetto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi a Gallo di Petriano – dice il presidente Pierotti –. Il cda, anche in seguito alle sollecitazioni pervenute dai soci pubblici nel corso dell’assemblea del 6 giugno, non poteva non approfondire e cercare di interpretare. La discussione ha esaminato diversi aspetti tecnico legali e di opportunità Per quanto mi riguarda, il mio compito è di preservare gli interessi e le sensibilità del territorio e di armonizzarli con il futuro della azienda che presiedo. Sono emerse alcune problematiche che hanno indotto il consiglio ad aggiornare la discussione per approfondire al meglio tutti gli aspetti, in modo che ogni successivo passo possa essere assunto con piena cognizione di causa e nel modo più unitario e trasparente possibile".