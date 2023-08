"Riceci, troppi quelli che non sapevano"

"A distanza di alcuni mesi - si legge in una nota di Rifondazione comunista – vari aspetti della “vicenda Riceci” restano oscuri ed è opportuno ricordarli sperando nelle le dovute risposte".

"1– Come è possibile che un abile ad porti fra le varie ed eventuali un argomento così importante e che proponga il nome di una società, la Ecoservizi di San Marino, che alle spalle non aveva alcun trascorso nel settore dei rifiuti speciali invece di presentare le società italiane che tali esperienze hanno già fatto?

2 – Come è possibile che nessuno dei soci pubblici, tutti a targa Pd, abbia fatto obiezioni tipo quella sopra riportata? Si possono fare conoscere i verbali di tali discussioni?

3 – Come è possibile che un abile ad abbia sottoposto all’attenzione del Cda di Mms un accordo che non prevedeva nemmeno la clausola del “purché vada a buon fine”, e questo per la necessaria autotutela della società, indispensabile sempre quando le autorizzazioni dipendono da altri?

4 – Com’è possibile che i soci di parte pubblica, quota Pd, abbiano approvato tale provvedimento senza fiatare? Sarebbe questa la loro “competenza amministrativa”? Visto che quasi tutti avevano esercitato il ruolo di sindaci, in tale veste avrebbero approvato un simile contratto per il loro Comune?

5 – Non è possibile che il sindaco di Pesaro Ricci, il maggior azionista pubblico (oltre il 25% di Mms) non sapesse niente dell’”operazione Riceci” e che il suo rappresentante Pierotti, Presidente di Mms, non lo avesse informato di tale operazione. Ma Pierotti non è stato rimosso dal sindaco (quindi lo aveva informato) e, guarda caso, la minoranza di centro-destra, che fa il suo mestiere e critica abbondantemente il sindaco, su questo caso tace. Perché?

6 – Il Presidente della Provincia, titolare di oltre l’8% delle azioni, non ne sapeva proprio niente? Il suo rappresentante lo aveva tenuto all’oscuro? Perché? L’ha sostituito o no?

7 - Ai sindaci e ai cittadini non interessa la fedeltà al partito dei soci pubblici, ma i risultati conseguiti e la loro volontà di fare chiarezza, fino in fondo. Ma a parte due sostituzioni, non è ancora emerso sugli aspetti sopra ricordati, assolutamente niente. Perché? Fino a quando i cittadini e i sindaci dovranno aspettare per conoscere i risvolti di questa assurda vicenda?"