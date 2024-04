Riceci, udienza al Tar contro la discarica

Nuova svolta su Riceci. Il Tar delle Marche discuterà il 24 aprile sul ricorso presentato contro la proroga di sei mesi concessa dalla Provincia ad Aurora srl, la società della discarica. A presentare il ricorso Iniziativa democratica Aps. Si legge: "Annullamento del provvedimento avente ad oggetto convocazione conferenza di servizi istruttoria relativa al progetto di impianto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi in loc. Ponte Armellina nel comune di Petriano - provvedimento autorizzatorio unico per progetto in variante urbanistica".

"Lo avevamo promesso e lo abbiamo fatto. Abbiamo notificato, e quindi depositato presso il Tribunale amministrativo regionale per le Marche il ricorso. Consideriamo che, così come proposto - dice la Presidente di Iniziativa Democratica A.P.S., l’avvocato Federica Ciciliani - si tratterebbe di uno scempio ambientale che non può essere ammesso sulle nostre colline, tanto più quando si affacciano su una città patrimonio Unesco. Dopo la sollecitazione mossa da Gianluca Carrabs dei Verdi, nostro associato, Domenico Passeri e Max Casoli dell’associazione Marea Verde, ci siamo subito attivati per contrastare nelle opportune sedi giudiziarie questa iniziativa imprenditoriale che consideriamo sciagurata per i nostri territori".

L’associazione si è affidata all’avvocato Andrea Filippini che ha comunicato che l’udienza cautelare è stata fissata per il 24 aprile prossimo. "Il procedimento amministrativo - evidenzia l’avvocato Andrea Filippini - presenta evidenti lacune, in particolare circa il rispetto dei termini perentori entro cui il procedimento si sarebbe dovuto concludere. Tali termini perentori, a nostro modesto avviso, risultano ampiamente violati e da qui la nostra iniziativa giudiziaria".

"La nostra associazione - conclude la presidente Ciciliani di Iniziativa Democratica - si batte da oltre 3 anni nelle sedi giudiziarie amministrative e penali perché la tutela dei diritti dell’ambiente possa essere garantita. Riteniamo infatti che, a fronte di sfide amministrative sempre più complesse, un ambientalismo fatto soltanto a parole non sia più sufficiente e quindi è necessario sviluppare un’azione giudiziaria per contrastare in concreto progetti dannosi per il territorio, la salute dei cittadini e degli animali".

"Questo ricorso ha l’obiettivo di chiudere il procedimento amministrativo della discarica di Riceci riportando i termini inderogabili al 12 gennaio 2023, data in cui Aurora srl proponente del progetto non aveva prodotto tutti i documenti richiesti dalla Provincia, determinando un diniego di fatto dell’autorizzazione per carenza documentale - spiega Gianluca Carrabs - Iniziativa Democratica Aps terrà informata la cittadinanza di tutti gli sviluppi della vicenda".

Francesco Pierucci