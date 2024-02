Ricei, Gambini alla Commissione ecomafie: "La discarica serve a bonificare la zona"

E’ arrivato tardi,"ma c’era traffico". Gambini a Roma, alla Commissione Ecomafie della Camera, ha lanciato ieri tre sue verità: il progetto discarica di Riceci lo conosceva bene da un pezzo, lo ha voluto e votato come tutti gli altri sindaci, eccetto Montelabbate, ma poi "il mio consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno che chiedeva il ritiro del progetto solo perché i consiglieri non ne sapevano niente". Ha poi giudicato Riceci "non certo un giardino, ma solo una ex discarica piena di veleni nel sottosuolo che una nuova discarica andrebbe a bonificare" e malgrado la sua attitudine a omaggiare ogni mossa di Marche multiservizi avendo il filo diretto con l’amministratore delegato, ha riferito di non aver mai conosciuto i personaggi dietro Aurora srl la società partner di San Marino, a cui Marche multiservizi, anche col voto del comune di Urbino, ha versato 3,2 milioni di euro senza batter ciglio per avere il 40 per cento di una scatola vuota. Gambini lo ha chiamato "rischio di impresa", ma guai a mettere in discussione la dirigenza "perché è un patrimonio pubblico".

E’ durato un’ora il dialogo ieri mattina a palazzo San Mancuto a Roma tra il sindaco urbinate e la commissione ecomafie chiamata a giudicare gli atti amministrativi che hanno fatto sborsare milioni ad una società a maggioranza pubblica come Marche Multiservizi a beneficio di un privato senza avere in mano niente che giustificasse un esborso di questo tipo. I deputati hanno chiesto spiegazioni, ma per Gambini è tutto in regola: "E’ solo lo 0.2% di quello che si andrà ad incassare nei 25 anni di discarica", segno che i conti e il quadro economico dietro all’operazione sono ben chiari al sindaco. "Ho proposto anche di trovare un altro sito, solo che non è stato trovato. Quindi, se fatta correttamente, va bene a Riceci. Ma se qualcuno dice che la discarica è sotto i torricini di Urbino io lo querelo. Ci tengo all’immagine della città. Noi siamo patrimonio dell’’umanità’ e la discarica è lontana almeno 8 chilometri". Insomma, che stia a Riceci, e per un motivo: "Lì esiste già una discarica chiusa da 30 anni dove sotto ci sarà di tutto, amianto e vernici, e poi vicino c’è una zona industriale e quindi non parliamo certo di un giardino. E se ci andate con gli stivali dentro l’area non riuscirete a vedere Urbino in lontananza". Il deputato Sinisi gli ha chiesto perché, se era così certo della discarica, il suo consiglio comunale votò unanimamente contro chiedendo il ritiro del progetto (quindi anche da parte della lista del sindaco ndr). La deputata Auriemma ha chiesto perché mai Marche multiservizi, così elogiata per le sue alte capacità, non abbia fatto da sola l’operazione Riceci invece di andare a pagare 3,2 milioni ad una società vuota di San Marino. E sulla lontananza da Urbino, la deputata afferma che "la discarica si vede da Urbino, mentre quel paesaggio è patrimonio unico che deve essere tutelato".

A quel punto, Gambini ha improvvisamente parlato del biodigestore di Vallefoglia che non c’entrava nulla, è tornato su Riceci dicendo che "Marche multiservizi, è vero, poteva fare da sola, ma aveva presentato il progetto ai cittadini in una sala pubblica (ricorda male, era a Ca’ Virginia con la polizia che sbarrava la strada ai non invitati ndr)". Ma su Aurora, Gambini è volato alto: "E’ una società vuota, ma non so chi ci sia, aveva individuato Riceci perché c’era già una discarica. Aurora è arrivata prima di Marche multiservizi, e così si sono messi insieme. Se ora Marche multiservizi uscisse da Aurora, i privati sarebbero contenti perché farebbero un affare avendo in mano il progetto (No, l’affare è di aver ricevuto 3 milioni, che si faccia o non si faccia la discarica ndr)".

Gambini se l’è presa anche con i consiglieri della Provincia che hanno detto no "facendo un atto illegittimo". Poi si getta in un numero senza rete non richiesto: "Pensate, io coltivo prodotti bio con i terreni attaccati alle discariche di Ca’ Asprete e a Ca’ Lucio e le analisi sul raccolto vanno sempre bene". Già.