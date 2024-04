Ricerche Artistiche, in mostra 11 autori

Si aprirà sabato alle 17 la mostra “Ricerche Artistiche“, nella sala del Circolo Cittadino, in via Veneto. Curata da Vitaliano Angelini per Urbino Arte, sarà aperta fino al 21 a ingresso libero; riunisce le opere di 11 artisti. Spiega Angelini: "è un insieme di suggerimenti sulla bellezza. Ma non è solo il criterio estetico a guidare le ricerche di Enzo Angiuoni, Sonia Babini, Gino Berardi, Franca Di Bello, Franco Di Nicola, Patrizia Franchi, Mauro Giangrande, Giuseppe Liberati, Lucio Monaco, Franco Secone e Gianfranco Zazzeroni. L’esposizione si propone come modello di poesia".