Ricette scritte ancora a penna: "Appena arriva il pc, lo uso". E qualche paziente protesta

C’è un medico che ancora scrive le ricette a penna. E’ il dottor Marcellino Spadoni di San Giorgio: "Per me la manualità ha ancora un valore, scrivere a penna mi piace, anche se mi rendo conto che i tempi cambiano e le ricette andrebbero scritte al computer che tra l’altro so usare ma sono in attesa di averne uno dall’Ast di Fano". Questa è anche la speranza dei suoi pazienti.

Qualcuno apprezza il medico vecchia maniera, che verga la ricetta di suo pugno mettendoci la calligrafia come inequivocabile segno di riconoscimento. Altri però invocano il Pc perché la tecnologia corre e se devi comunicare la tua assenza per malattia al datore di lavoro serve il mezze telematico per trasmettere il documento: "Il Pc, come sanno ormai tutti – scrivono alcuni pazienti – è divenuto uno strumento indispensabile per poter effettuare prescrizioni, per disporre di taluni medicinali presso le farmacie, per redigere certificati. In particolare, a fronte della richiesta al medico, lo scorso 2 gennaio, di produrre il certificato di malattia telematico, quest’ultimo ha risposto che non poteva in quanto non disponeva di Pc e che anche se la richiesta fosse stata effettuata nei giorni successivi la risposta non sarebbe stata diversa".

Una richiesta arrivata sotto le feste che, si spera venga ora esaudita: "Stiamo aspettando questo computer, so che le autorità si stanno attivando, appena arriverà lo userò", assicura il medico, figura da queste parti "paterna" anche per la buona abitudine a visitare i pazienti a domicilio. Ma la zona, secondo i residenti, resta comunque svantaggiata: "Chi abita a San Giorgio – scrivono – frazione (si fa per dire, essendo estesa 21 km 2) del Comune di Terre Roveresche è già abituato a usufruire di servizi con standard di gran lunga inferiori a quelli dei concittadini che abitano nelle zone costiere, pagando tuttavia per gli stessi le medesime somme. Cito ad esempio: zone non coperte da segnale telefonico e rete internet; linee telefoniche fisse soggetta a continue interruzioni anche per periodi prolungati; aree abitate non coperte da rete in fibra ottica, assenza di bancomat, apertura dell’ufficio postale a giorni alterni ed in ogni caso solo la mattina, con impossibilità di poter svolgere tutte le operazioni. E ancora: servizi comunali dislocati in municipi distanti vari chilometri tra loro e non coperti da servizi di trasporto pubblico efficienti. Nonostante l’elevato numero di persone anziane e sole, presenza di un medico di famiglia nel territorio della frazione per un giorno la settimana per la durata di due ore".

Il tema del disservizio sanitario, a inizio anno 2024, secondo i residenti si è particolarmente "aggravato a livello dei quattro Municipi (Orciano, San Giorgio, Piagge e Barchi) del Comune di Terre Roveresche, dopo la cessazione, per trasferimento ad altra località, di uno dei medici di famiglia che svolgeva la propria attività a Orciano. I pazienti del citato medico sono stati assegnati “d’ufficio” a un nuovo dottore che non ha a disposizione un personal computer. Pensiamo che solo nel nostro territorio possono succedere casi simili, che tuttavia non possono essere sottaciuti, così da sensibilizzare le autorità competenti a porre rimedio affinché anche gli abitanti dell’entroterra possano usufruire dei medesimi servizi garantiti a tutti gli altri cittadini". Il dottor Spadoni è pronto: "So usare il computer, nessun problema ad adoperarlo quando arriverà. Anche se la penna mantiene il suo fascino che a volte però non basta per affrontare le esigenze"

Davide Eusebi