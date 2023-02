Richiami di caccia fuorilegge In quattro finiscono a processo

Allodole costrette a volare legate a un filo. Esche pennute per attrarre altri uccelli che se abboccavano, finivano dritti nel mirino delle doppiette. Un colpo e addio cielo. Stramazzati a terra, finivano nei carnieri dei cacciatori. E quattro di loro si sono trovati nei guai per aver usato quei richiami fuorilegge. Denunciati, sono poi approdati a processo per maltrattamenti contro animali, ma il reato è stato dichiarato estinto e hanno scampato il rischio di una condanna. Difesi dall’avvocato Raffaella Marini hanno infatti deciso di svolgere lavori di pubblica utilità all’Asur e a San Paterniano di Fano alla mensa per i poveri. E hanno corrisposto 150 euro alla associazione animalista Ede Odv costituitasi parte civile tramite l’avvocato Simone Candelora. In realtà solo un cacciatore non ha ancora chiuso del tutto il conto. Manca un certificato e ieri non era ancora arrivato. Un inghippo che si sanerà alla prossima udienza. Secondo quanto emerso, i quattro cacciatori, tra 60 e 80 anni, avrebbero esercitato la caccia con richiami acustici vietati. Utilizzavano due capannoni nelle campagne fanesi. Qui avrebbero attirato gli uccelli con un richiamo elettronico non consentito. E in più avevano sottoposto due specie di allodole a quella costrizione crudele, legandole a un filo di 15 centimetri collegato a un dispositivo che le sollevava per poi farle ricadere improvvisamente a terra. Il tutto per attirare altri esemplari tramite questo svolazzamento.

e. ros.