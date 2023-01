Richiesta contributi per assistere i famigliari: 1200 euro a testa

C’è tempo fino alle ore 13 del 6 marzo per presentare richiesta di contributo per il “sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare”. "Si tratta - commenta Luca Pandolfi, presidente del Comitato dei sindaci dell’ATS1 e assessore alla Solidarietà - di un supporto concreto ai familiari che, svincolati da un rapporto professionale, prestano tempo, cura, e un’assistenza gratuita e quotidiana ai loro cari in condizione di disabilità gravissima".

Le risorse disponibili previste dall’avviso pubblico finanziato dal “Fondo nazionale per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare” tramite le risorse assegnate dalla Regione Marche all’Ats1, potranno soddisfare 41 domande e assegnare l’importo di 1.200 euro a beneficiario. Sono necessari determinati requisiti, sia del caregiver che della persona assistita. I modelli di domanda sono disponibili nelle le sedi dei Servizi Sociali del Comune di residenza (previo appuntamento) e nei siti istituzionali dei Comuni dell’ATS n. 1 (Gabicce Mare, Gradara, Mombaroccio, Montelabbate, Pesaro, Vallefoglia, Tavullia). Nell’oggetto della raccomandata o mailpec dovrà essere indicato: domanda di contributo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare.