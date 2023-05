Rick Wakeman, il tastierista che suona il Medioevo

Il Medioevo è dappertutto. Un luogo dove il Medioevo è… e dove il mondo romano non può essere… è la musica. Può essere ascoltata, la musica del Medioevo, può essere riprodotta, si è conservata. Non solo quella corale, ma anche quella strumentale. Così, chiudendo gli occhi, e ascoltando una "hit" (canzone) notissima come Stella Splendens, in un attimo si può tornare al 1300. Ma non sarà la musica medievale l’oggetto di questa uscita della rubrica, il vero oggetto sarà la musica "medievalistica" quella che, composta in epoca contemporanea, riecheggia l’Età di Mezzo.

Sale in cattedra il grande maestro Rick Wakeman. Inglese, classe 1949, uno dei tastieristi più brillanti del panorama anni ’70 del rock progressivo. Cosa c’entra costui con il Medioevo? Tra i suoi album concettuali troneggia quello intitolato The Myths and Legends of King Arthur and the Knights of the Round Table. Composto nell’anno 1975 il titolo parla chiaro: I miti e le leggende di Re Artù e dei cavalieri della Tavola Rotonda. L’album è puro "medievalismo", magnifico revival interpretativo di un Medioevo fantastico legato alla storia del noto sovrano britannico. I titoli delle canzoni presenti nell’album? Artù, la Dama del Lago, Ginevra, Ser Lancillotto e il Cavaliere Nero, il Mago Merlino, Ser Galahad, L’ultima battaglia. L’album è dedicato alle vicende di re Artù (e all’estrazione della spada Excalibur), del suo fido maestro Merlino, di sua moglie (fedifraga) Ginevra, del primo cavaliere (traditore) Lancillotto. Trova una parte, nell’album anche ser Galahad. Galahad insieme a Parsifal e Bors sarà colui che riuscirà a ritrovare il sacro Graal, la coppa dell’ultima cena di Cristo, in cui Giovanni di Arimatea avrebbe raccolto il sangue sgorgato dal costato del Nazareno in croce.

Daniele Sacco