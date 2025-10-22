Ricompare il ladro col tatuaggio. Filmato mentre ruba bici in Comune

Torna a colpire il ladro tatuato, e questa volta lo fa dentro al Comune. L’uomo ha messo a segno un furto di bicicletta, in pieno giorno e nell’androne della casa comunale. Tre le bici parcheggiate dentro l’ingresso, due di proprietà del Comune e una di un dipendente: le telecamere di sorveglianza lo hanno immortalato mentre le osserva con attenzione, sembra inquadrarle una a una con lo smartphone, quasi stesse inviando un video per "far scegliere" il modello al committente. Poi la decisione: una bici, quella giusta (e del privato), e via. In pochi secondi la sottrae e si allontana come nulla fosse. Le immagini sono ora al vaglio della polizia locale e della Questura, che stanno cercando di risalire all’autore del gesto.

Il modus operandi, però, non è nuovo: lo stile e la sicurezza con cui ha agito ricordano da vicino il ladro individuato poche settimane fa proprio grazie a un tatuaggio vistoso inciso sulla mano. In quell’occasione, il protagonista, un uomo dell’Est Europa, era stato ripreso dalle telecamere del ristorante Cozza Amara, nella zona del porto, mentre nella notte forzava la cassa e fuggiva con poco più di mille euro. Un colpo finito male: la sera successiva la Volante lo aveva riconosciuto al volo al Bar Centralino, in piazza del Popolo, dove stava creando scompiglio tra i clienti.

L’uomo, visibilmente ubriaco, disturbava i clienti e si rifiutava di uscire, fino all’arrivo degli agenti. Identificato sul posto, è bastato un rapido sguardo per collegarlo al furto della notte precedente: quel tatuaggio sulla mano destra, perfettamente visibile e identico a quello immortalato dalle telecamere del ristorante, non lasciava spazio a dubbi. Accompagnato in Questura, si era beccato una doppia denuncia per furto aggravato e ubriachezza molesta.

Adesso, con il nuovo furto in Comune, torna il sospetto che lo stesso ladro, o un suo emulo, sia tornato a colpire. Anche stavolta, a tradirlo, potrebbero essere i dettagli impressi sulla pelle.