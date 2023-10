Riconoscere il pesce: i ristoratori tornano sui banchi

Anche i ristoratori tornano a "scuola". Lo hanno fatto nei giorni scorsi nella sede della New Copromo, con un corso di aggiornamento per riconoscere il pesce fresco da quello di importazione o di seconda scelta. La lezione in particolare ha riguardato triglie e seppie. Ad aprire l’incontro, organizzato nell’ambito di "Fano gastronomica", è stato l’assessore al Turismo Etienn Lucarelli: "L’obiettivo è innovare l’offerta gastronomica della città, migliorando l’esperienza di chi viene a Fano ad assaggiare i nostri piatti e a conoscere la nostra tradizione marinara. Gli incontri mirano a incentivare l’utilizzo di prodotti provenienti dalla filiera corta, a miglio zero, arricchendo la proposta dei ristoranti al mare di Fano". In cattedra Corrado Piccinetti, già direttore del Laboratorio di Biologia Marina di Fano: "Crediamo che coloro che sono a contatto con il pubblico possano fornire informazioni precise e qualche considerazione sul piatto rispetto alla specie di prodotto pescato". Con lui l’enogastronomo e sommelier Otello Renzi che ha portato la sua esperienza di ex stella Michelin e di esperto del settore. Il 12 ottobre corso su sogliole e zanchette.