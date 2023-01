Riconoscimento a Fratte Rosa per le ceramiche

Quello di Fratte Rosa, poco più di 900 anime, è tra i comuni di ‘affermata tradizione ceramica’. Importante riconoscimento quello ottenuto negli ultimi giorni dal paese delle terrecotte, a conclusione di un percorso cominciato anni fa e arrivato adesso al suo felice epilogo. Il Consiglio Nazionale Ceramico (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), che ha il compito di tutelare la ceramica artistica e tradizionale, valorizzandone il patrimonio storico e culturale, nonché i modelli e i decori tipici, ha approvato le domande presentate da 11 comuni, tra cui Fratte Rosa, di essere riconosciuti come ‘territori di affermata tradizione ceramica’. E il responso è stato positivo. "Fondamentali – evidenzia con soddisfazione il sindaco Alessandro Avaltroni -, le collaborazioni allacciate per il raggiungimento dell’obiettivo, in particolare con Giuseppe Olmeti, direttore AiCC (Associazione Italiana Città della Ceramica); Massimo Isola, presidente AiCC e sindaco di Faenza; Paolo Masetti, vicepresidente vicario AiCC e sindaco di Montelupo Fiorentino; Claudio Paolinelli, che ha curato la redazione dei dossier storico-culturale ed economico-produttivo; e Giovanna Baldelli, artista locale. Un ringraziamento particolare va, poi, all’onorevole Mirco Carloni per il supporto nelle interlocuzioni con il Ministero. Ora dovremo tradurre questo riconoscimento in un valore aggiunto per l’economia locale".

s.fr.