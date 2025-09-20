Riconoscimento all’editoria di merito. La consegna oggi all’Alexander

Oggi alle 18, nella Galleria degli Specchi dell’Alexander Museum Palace Hotel, in viale Trieste 20, a Pesaro, è in programma la premiazione della 4ª edizione del premio nazionale: Editoria di merito. "Un premio che gratifica e sprona vincitori e candidati a far sempre meglio – afferma l’editore Giuseppe Laterza –. Ma il vero vincitore è Alessandro Nani Marcucci col suo “pensiero positivo“ che diventa “fare positivo“, esempio magistrale per chiunque voglia, nella propria individualità operosa, migliorare il mondo divenendo interprete del proprio tempo. Grazie".

"Portare alla ribalta Editori che con coraggio e voglia di rischiare hanno affrontato ignoti territori proponendo traduzioni inedite, poesia, autori italiani o stranieri anche poco conosciuti, saggi mai presentati prima al pubblico dei lettori".

Con queste parole Claudio Recalcati, poeta e presidente di giuria, spiega le finalità del premio nazionale per l’Editoria di Merito indetto da Alessandro Marcucci Pinoli di Valfesina (foto a lato) che è l’ideatore e presidente onorario. L’ingresso è libero e sono previsti intermezzi musicali dell’arpista Nephele Mochi.

Della giuria fanno parte oltre al presidente Claudio Recalcati anche Anna Maria Balestra (consulente di comunicazione), Giorgio Leonardi (scrittore, traduttore e curatore di collane editoriali). Intervengono: Antonio Bonali (rappresentante dei librai) e Rita Mattioli (rappresentante dei lettori). Saranno consegnate tre esclusive vetrocromie artistiche, pezzi unici dell’artista internazionale Silvio Cattani, realizzate su interessamento di Vittorio Livi nei laboratori della Fiam Italia.

Luigi Diotalevi