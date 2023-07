Riconoscimento all’Orto Botanico frutto di decenni di sforzi e lavoro

Il riconoscimento all’Orto Botanico di Urbino, come bene tutelato dallo Stato grazie alla decisione del ministro Sangiuliano, coglie il plauso del mondo Accademico. "Esprimendo le più sentite congratulazioni per il risultato ottenuto dal prof Pompa nel riconoscimento dell’Orto Botanico di Urbino come bene di interesse storico-artistico e non più come bene tutelato da un vincolo indiretto con la Sovrintendenza delle Belle Arti – scrivono le prof Giovanna Giomaro e Donata Ricci –, possiamo tuttavia sottolineare che il valore storico della struttura è stato ampiamente documentato nei suoi aspetti principali ricercando anche negli archivi storici (Origini e vicende dell’Orto Botanico di Urbino di Giovanna Giomaro). Le basi gettate dalle precedenti gestioni, con la collaborazione del personale tutto,vedono fra l’altro la realizzazione di progetti inerenti la cartellonistica, l’allestimento di mostre, l’inserimento di nuove collezioni, l’attuazione di progetti approvati dal Ministero della cultura come, per esempio, il primo intervento di Tree Climbing per la conservazione delle piante monumentali e non in ultimo l’apertura ai visitatori e alle scuole con visite guidate e laboratori didattici. La possibilità di utilizzare l’Orto Botanico come palcoscenico di opere teatrali e concerti è stata contemplata già durante il Rettorato del prof Carlo Bo ed è proseguita nel tempo sotto la gestione dei vari Prefetti. E’ quindi molto apprezzabile che con tali premesse l’Orto Botanico possa continuare a vivere nel suo splendore con questo nuovo riconoscimento ottenuto dalla attuale gestione".

re. ur.