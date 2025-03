Riconoscimento dalla Spagna all’azienda Rototec di Lunano: "Una eccellenza italiana"

Se c’è una parola che può essere associata a Rototec, quella è sicuramente “eccellenza“: l’azienda del System Group, con sede a Lunano e leader affermata nel settore dello stoccaggio e recupero delle acque, continua a stupire e a far parlare. Questa volta il riconoscimento arriva dalla Spagna, presentandosi come la perfetta conclusione di un evento fieristico di importanza internazionale. Rototec, infatti, ha partecipato dal 4 marzo al 6 a Smagua, il salone di Saragozza dedicato alla tecnologia per il trattamento, la gestione e la distribuzione dell’acqua: uno scenario all’interno del quale la realtà marchigiana ha presentato le proprie soluzioni all’avanguardia e sostenibili in tema di depurazione e gestione intelligente dell’acqua.

In questo frangente è emersa l’unicità dell’azienda: Rototec ha ricevuto il prestigioso premio per il “Miglior Stand“ della Fiera, un riconoscimento che celebra non solo il design e l’organizzazione dello spazio espositivo, ma anche l’eccellenza dei prodotti presentati e la qualità delle soluzioni, elementi che hanno catturato l’attenzione dei tanti professionisti e visitatori. La capacità di coniugare innovazioni tecnologiche e praticità ha fatto di Rototec (135 dipendenti) un punto di riferimento nel settore ben oltre i confini nazionali: Smagua si è presentata come il palcoscenico perfetto per raccontare la propria visione e il proprio impegno per un futuro più sostenibile nella gestione delle risorse idriche. Mario Falconi, fondatore e amministratore delegato, ha voluto esprimere un sentito ringraziamento a tutti gli impiegati e ai partner che hanno contribuito a questo successo: "Il riconoscimento che abbiamo ottenuto non è solo un premio per il nostro stand, ma è il simbolo di un lavoro di squadra che tutti i giorni portiamo avanti con passione e determinazione: Rototec è fatta di persone, di competenze e di idee che camminano verso una stessa direzione, innovare per costruire un futuro migliore nella gestione dell’acqua. Smagua 2025, alla quale abbiamo partecipato per la prima volta, è stata un’occasione straordinaria per mostrare il valore delle nostre progettazioni: voglio ringraziare quanti credono in noi, i nostri clienti che ci stimolano ogni giorno a migliorarci, il nostro team che con dedizione trasforma le idee in realtà e i nostri partner che ci accompagnano in questo percorso di crescita. Il premio che adesso portiamo in Italia è di tutti e ci sprona a continuare su questa strada con ancora più entusiasmo e determinazione".

"Con questo prestigioso riconoscimento – conclude Falconi – Rototec consolida la sua posizione e dimostra ancora una volta che innovazione, qualità e passione sappiano fare la differenza. Smagua 2025 è l’inizio di un percorso che guarda sempre più lontano, con l’obiettivo di rendere la gestione dell’acqua intelligente e sostenibile: con lo sguardo rivolto al futuro e l’energia di chi non smette mai di evolversi, Rototec continua a scrivere la sua storia di eccellenza e si presenta pronta a nuove sfide e successi".

Nella foto lo stand della Rototec premiato al Smagua, il salone di Saragozza

Amedeo Pisciolini