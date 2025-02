Riconoscimento europeo al Comune di Fermignano con il Premio “ELoGe“

Il Comune di Fermignano ha ricevuto il riconoscimento di ELoGe, il marchio europeo di eccellenza della governance, che rappresenta un programma promosso dal Consiglio d’Europa per premiare gli enti locali che abbiano raggiunto un alto livello di amministrazione democratica. Questo strumento sostiene i Comuni nel comprendere i propri punti di forza e di debolezza e per avviare azioni al fine di affrontare questi ultimi nel modo più efficiente ed efficace. Il marchio si fonda sul riconoscimento e analisi di 12 principi fondamentali che stanno alla base del buon governo di un ente. Per il 2024, a ELoGe Italia hanno partecipato 144 Comuni, da 17 Regioni, di cui 68 ammessi alla fase finale del percorso di valutazione.

"Siamo profondamente orgogliosi di questo riconoscimento – afferma il sindaco Emanuele Feduzi – che premia l’impegno della nostra amministrazione nel garantire la massima partecipazione della comunità nelle dinamiche di governo del territorio. Abbiamo messo in piedi uno staff, composto da funzionari e da amministratori, che ha seguito costantemente tutte le fasi della candidatura, raccogliendo ed elaborando le informazioni necessarie. Dopo il Cresco Award, assegnato a novembre, ricevere questo premio è un’ulteriore conferma del nostro buon operato".

Nel percorso è stata coinvolta anche la popolazione: cittadini, amministratori e dipendenti comunali hanno risposto a un questionario, per tastare la loro percezione in merito alle azioni poste in essere su trasparenza e partecipazione. "Credevamo molto in questo progetto – dicono l’assessore Ubaldo Ragnoni e il capogruppo della maggioranza, Othmane Yassine –. Abbiamo lavorato insieme al nostro staff, composto da Giulia Pratelli, Giulio Sacchi e Ilaria Vichi dell’Ufficio Europa, per arrivare a questo importante risultato che non solo premia il nostro paese, ma ci riconosce un ruolo di leadership provinciale nella programmazione europea e – considerando da dove siamo partiti 8 anni fa – ci lusinga molto". La cerimonia di premiazione si terrà dal 7 al 9 marzo a Gorizia, città Capitale europea della cultura in coppia con la vicina Nova Gorica. All’evento parteciperà una delegazione dell’amministrazione comunale di Fermignano.

