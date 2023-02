Riconvertire gli hotel, “sì“ dagli universitari

Un “sì“ convinto al progetto di riqualificazione e riconversione in studentati degli ex alberghi Piero Della Francesca e Montefeltro arriva anche da una voce della comunità universitaria. È quello di Giovanni Alvarez, presidente del Consiglio degli studenti dell’Università di Urbino, che, in vista della votazione in Consiglio comunale sullo schema di accordo tra Comune e Erdis, in programma martedì, afferma che l’operazione "sarà accolta con grande entusiasmo dalla popolazione studentesca".

Alvarez, che prenderà parte alla discussione come consigliere aggiunto, in virtù della propria carica, crede che il progetto "renderà l’Ateneo più attrattivo, in piena sintonia con quella che fu la filosofia del magnifico rettore Carlo Bo, per il quale l’offerta di alloggi era il valore aggiunto dell’Università. Tutto ciò che porta alla creazione di nuovi servizi e spazi per studenti e studentesse è un ulteriore passo in avanti verso un ateneo sempre più a misura di studente e, perciò, sempre più attrattivo. I due edifici, collocati in posizione estremamente vantaggiosa, da un lato colmano la perdita dei 200 posti letto un tempo situati al Campus Sogesta, dall’altro, rispetto a quest’ultima, agevoleranno lo spostamento di studenti e studentesse verso il centro storico per partecipare a lezioni ed esami. Occorre tuttavia precisare che, una volta partito il progetto, servirà aumentare la frequenza della percorrenza della tratta navette da e per il centro storico e avviare quei piani di snellimento della viabilità già da tempo previsti. Al fine di decongestionare l’area interessata dall’incremento dell’afflusso di mezzi, conseguente alla creazione di due residenze per studenti, bisognerà dar seguito alla realizzazione della bretella che collegherebbe via Rotondi a via Neruda. Tale intervento consentirebbe anche collegamenti più efficaci con gli impianti sportivi e con il polo studentesco ITIS - Liceo Laurana, evitando lo scomodo e ristretto passaggio in prossimità dell’ospedale. Si auspica, inoltre, che anche l’Ateneo prenda parte al progetto di conversione dei due edifici, mettendo al centro le esigenze della comunità accademica e aumentando le sinergie con Erdis per future iniziative condivise", conclude il rappresentante studentesco.