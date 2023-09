Ricordando Alvaro Coli, un Giornalista che diceva le cose come stanno

Domani ricorre l’anniversario della morte di Alvaro Coli, scomparso nel 2022 all’età di 78 anni. Docente, preside per anni del liceo Classico di Urbino e giornalista collaboratore anche del Carlino, la sua penna arguta era rivolta ostinatamente alla gente e mai al palazzo, la intingeva nel "peperoncino" perché, come tutti i giornalisti, sapeva qual era il segreto per farsi capire: dire le cose come stanno, anche quando la verità brucia, come un peperoncino coltivato a dovere.

La moglie Valeria, le figlie Giovanna e Alessandra, i generi e i nipoti lo ricordano anche in questa occasione con affetto sconfinato. La messa per l’anniversario è prevista per domani alle 18 nella chiesa di San Carlo Borromeo in via Nitti.