"Ricordate: chi ama non fa del male"

"L’amore non è dolore. Chi ama non fa del male". Abbiamo riflettuto molto su questa frase di Filomena e abbiamo capito che anche i sentimenti positivi possono avere dei lati oscuri. Anche l’amore e l’amicizia possono diventare una forza negativa e portare dolore invece che gioia. Nell’incontro di qualche giorno fa con lo psicologo abbiamo parlato di intelligenza emotiva, di autocontrollo, di serenità interiore, di empatia e di capacità di comunicare e di star bene con gli altri. Ascoltare gli altri, rispettarli, comprendere che se anche sono diversi da noi non sono sbagliati, capire che ognuno di noi è unico, è fondamentale per vivere insieme in famiglia, a scuola, nello sport, nella società. Capita invece troppo spesso di deridere e criticare un amico o compagno di scuola, di considerarlo inferiore, di umiliarlo e ferirlo profondamente. Vogliamo aggiungere alle parole di Filomena un’altra grande frase, lasciataci da Maria Teresa di Calcutta: "Se qualcuno ti resta vicino nei momenti peggiori, allora merita di essere con te nei momenti migliori". La vera amicizia, come il vero amore, ti sostengono, ti aiutano, non fanno del male!

Matteo Bivolaru, Beatrice Bobisteanu, Lisa Lepri, Agata Amati, Elisabeth Berti, Giacomo Penserini, Elena Rossi, Margherita Santini Classe I A