Ricordato il prof Zenobi

Una giornata in ricordo di Simone Zenobi all’Itis di Urbino, la scuola che ha amato. Però celebrarlo la moglie assieme ad un gruppo di amici hanno donato all’istituto “Mattei“ una stampante 3D combinata, multicolore e multimateriale, controllabile anche con smartphone. Immediatamente si sono uniti all’idea tutti i quindici amici ingegneri che nel 1989 hanno iniziato assieme a "Zeno" il percorso di laurea all’Università di Ancona. Così il dono di uno strumento altamente professionale per la scuola diventa un abbraccio ideale ad un docente che ha speso energie e talento nell’ambito dell’educazione per i suoi studenti.

fra. pier.