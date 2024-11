Ricordato l’eccidio nazista del 1943. Cerimonia in piazzale degli Innocenti

Domenica scorsa sono state ricordate le 14 vittime, tra cui molti bambini, dell’eccidio nazista di piazzale Spalato, oggi degli Innocenti, avvenuto nel 1943. Quest’anno la cerimonia organizzata dalla Comunità Pastorale Centro, in particolare dalla comunità di Sant’Agostino (il piazzale fa parte del suo territorio) prevedeva un incontro sul luogo dell’eccidio: alcuni bambini e giovani, con esponenti dell’Anpi cittadina, hanno sottolineato con ricordi e preghiere e lancio di palloncini il nefasto evento. Poi in silenzio intervallato con canti religiosi, il corteo si è recato nella chiesa di Sant’Agostino per assistere a una messa