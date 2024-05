Ricorso al Garante per un post sui social

Un post sui social, una segnalazione al garante per le comunicazioni. È successo ieri ai canali Facebook istituzionali del Comune, che hanno immediatamente cancellato una pubblicazione relativa all’inaugurazione delle due lapidi dedicate a due concittadini illustri. Il post è successivo al doppio omaggio tenutosi sabato in due luoghi del centro storico. Lunedì, la coalizione “La città che verrà“ ha scritto al Corecom (Comitato Regionale per le Comunicazioni delle Marche) una lettera formale per "chiedere di poter verificare se è stata violata la legge sulla par condicio da parte del Comune di Urbino e del candidato sindaco Gambini Maurizio, che ha partecipato a due inaugurazioni di targhe in memoria di personaggi importanti della città in questa fase di campagna elettorale. Come si può evincere dalla pagina del Comune di Urbino su Facebook – prosegue la lettera – e come si può evincere anche dalle pagine dei quotidiani pubblicati il giorno dopo, era presente in questi casi il candidato sindaco Gambini Maurizio. Si chiede se questi avvenimenti abbiano il requisito dell’indispensabilità ed il requisito dell’impersonalità della comunicazione istituzionale, come previsto dalla legge, oppure non li abbiano o se ci siano altre cause di violazione".

Il sindaco Gambini, presente alle due intitolazioni in qualità di primo cittadino con la fascia tricolore, ha replicato la sua presenza esclusivamente istituzionale alle cerimonie. Tuttavia, la legge 28/2000 è molto stringente su ciò che le amministrazioni in campagna elettorale possono divulgare in maniera diretta (ad esempio, sono vietati i loghi del comune nelle locandine, e riferimenti e foto di sindaco, assessori e consiglieri) e così il comune ha provveduto ad eliminare ogni traccia delle foto pubblicate, replicando con una lettera ufficiale di controdeduzioni al Corecom che "in riferimento alla nota, si comunica che la pubblicazione sulla pagina Facebook “Città di Urbino“ è stata eseguita per mero errore materiale, dovuto a un corto circuito di comunicazione e valutazione tra gli uffici. Il responsabile che gestisce la pagina ha provveduto a rimuovere immediatamente la pubblicazione non appena ha ricevuto la segnalazione". Insomma, sui social è tornato il sereno. Per ora.

gio. vol.