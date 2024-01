Ricorso al Tar contro parcheggio della stazione

E’ stato appena approvato il progetto del parcheggio di Porta Cappuccina, dopo decenni di conflitti giudiziari. Ora ne spunta uno nuovo. La società in liquidazione Arco Vallato ha proposto ricorso al Tar contro le determine e le delibere del consiglio comunale che approvavano il progetto definitivo-esecutivo e la contestuale adozione di variante al Prg per la realizzazione del parcheggio alla stazione. A presentare il ricorso è stata l’avvocatessa Antonella Storoni per Arco Vallato. Il Comune ha deciso di costituirsi in giudizio nominando difensori del Comune l’avvocatessa Isabella Gattini e l’avvocatessa Laura Kokich. La società Arco Vallato sostiene di aver diritto alla propria parte di ricavato dalla vendita dell’area al Comune al pari della società Porta Cappuccina, in virtù di una convenzione che vedeva le società riunite. Ma il tribunale civile aveva già escluso nel 2019 questo legame.