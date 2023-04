Ricorso bocciato per Banca Marche No della Corte di giustizia europea

PricewaterhouseCoopers, la società che certificava i bilanci di Banca Marche, è l’unica che ha tirato fuori i soldi: 5 milioni alla Fondazione di Pesaro, un po’ di più a quella di Macerata. Quisquilie tenendo conto che il crac di Bdm è costato, in totale tra enti e privati, circa 2 miliardi di euro. A distanza di 8 anni da quando sono calate le serrande alla banca marchigiana, si è chiuso ieri un altro capitolo: la Corte di Giutizia Europea ha riconfermato quanto già stabilito nel giugno del 2021 dal tribunale della Ue: a Bruxelles ribadiscono "che la commissione europea non può essere ritenuta responsabile di aver impedito il salvataggio di Banca Marche".

"Putroppo – dice il presidente della Fondazione Caripesaro Marco Martelli – questo è stato il responso. Pensavamo di avere della buone ragioni ma non ci sono state riconosciute. Comunque aspettiamo di leggere le motivazioni della sentenza anche per capire se venissero indicati altri soggetti come attori di questa vicenda nel caso in cui valuteremo il da farsi. Che le nostre ragioni avessero una buona base d’appoggio lo testimonia il fatto che ci siamo mossi in questa azione in accordo con tutte le altre fondazioni coinvolte e cioè oltre a noi, anche Fano, Macerata e Jesi", conclude Martelli.

A questo punto l’Unione Europea si toglie dal palcoscenico perché la sentenza di ieri era l’ultimo grado, una specie di Cassazione. Ultimo atto di una storia che è costata alla sola fondazione pesarese intorno ai 210 milioni di euro, circa un terzo del patrimonio. Più o meno nelle stesse condizioni le altre consorelle marchigiane perché di fatto avevano il controllo del pacchetto di Banca delle Marche anche se con quote differenti: i maggiori azionisti erano Pesaro e Macerata. Rimpallo di colpe? Più o meno così: Banca d’Italia disse no al salvataggio della banca perché faceva balenare un no dell’Unione Europea poiché si sarebbe configurato un aiuto di Stato. A Bruxelles sostengono che questa teoria non è vera perché loro non hanno mai messo il veto al salvataggio. Una iniezione di quattrini che invece venne fatta per la banca di Teramo, la Tercas. I due pesi e le due misure hanno portato a questo lungo contenzioso con l’Europa che ieri ha praticamente chiuso tutte le porte alle fondazioni azioniste di Banca delle Marche.