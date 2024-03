Ridateci almeno la vera e antica Festa del Porto

Ogni mattina che esco di casa godo di un privilegio che condivido con pochi altri. Alzo gli occhi e accanto al numero civico sta una targa con su scritto che proprio lì, al posto del condominio, sorgeva la casa dove nel 1849 nasceva Antonio Cecchi, il famoso esplorarore delle terre d’Africa dove venne ucciso nel 1896, così massacrato che quando nel 1910 riportarono a Pesaro, via mare le sue spoglie mortali, il corpo era senza testa.

I portolotti avevano allora considerazione di sé e della loro identità così forti che quel giorno respinsero i residenti del centro e di altri quartieri al grido di “Cecchi è il nostro“.

Già in quei tempi quel porto (foto) intratteneva floridi commerci con l’altra sponda adriatica, tanto che due strade del quartiere erano dedicate a due piccoli porti istriani: Badò e Carniccia. La vita era intensa, lo squero in fondo alla calata Caio Duilio era un fervore di costruzione di barche, di calafati, di vari e di batane, c’era una trattoria che friggeva pesce e mesceva vino, nei dintorni osterie, nel porto i pescherecci. Quel quartiere aveva una sua cultura con massima espressione nella Festa della Madonna della Scala, prima domenica di luglio, volgarmente Festa del Porto, andata perdendo identità attraverso i decenni fino a ridursi ad una normale festa rionale. Se questo è l’anno della Capitale della cultura, allora la festa del Porto deve tornare, almeno per una volta quella di allora. Erano tempi eroici che perfino noi avanti con gli anni abbiamo visto quando certi riti erano "civilizzati": alberi della cuccagna pieni di ogni ben di Dio issati in alto o sull’acqua del porto; personaggi eroici che si tuffavano dalla cima degli alberi maestri e, soprattutto, tutti noi che facevamo beatamente il bagno nel porto. E tutto intorno l’aria della festa, l’odore e il fumo del pesce fritto e arrosto. Per il 2024 rivogliamo una Festa del Porto così: con la città che può tuffarsi dalle banchine, in carpiato o alla "baghega"o scalare gli scivolosi alberi della cuccagna. Per un giorno o tutti eroi o, come sempre, tutte pecore. Che pesarese sei se non hai mai fatto il bagno nel porto?

f. b.