"Ridateci il nostro tempio". Al via petizione per avere lo sport nell’Auditorium"

Fuori i mercanti dal tempio. Ha quasi i contorni di una citazione biblica la petizione cittadina avviata da un gruppo di vecchi appassionati di pallacanestro, fra cui alcuni ex allenatori e giocatori, che hanno scelto come luogo di ritrovo, sin dal primo giorno di apertura, il nuovo bar Cicoria di viale Marconi, aperto dove un tempo c’erano i botteghini del vecchio palas. Quelli davanti ai quali in tanti, da ragazzi, hanno passato la notte all’addiaccio, dormendo col sacco a pelo sul marciapiede, pur di accaparrarsi un abbonamento la mattina dell’apertura dentro quell’impianto diventato troppo stretto per contenere la passione dei pesaresi per l’allora Scavolini. Ma che non ha visto calpestare l’amato parquet solo dai biancorossi, perché lì hanno giocato intere generazioni anche nelle ‘minors’ con le maglie di altre squadre ugualmente seguite da una città innamorata del pallone a spicchi. E che oggi non rimbalza più dentro quel contenitore, nonostante porti il nome di una famiglia che resterà per sempre legata al basket e che ha messo un contributo importante, diremmo la prima pietra, per la sua ristrutturazione.

"Restituiamo all’Auditorium Scavolini lo sport cittadino!" - si legge all’inizio della petizione, che in 24 ore ha già raccolto un centinaio di firme -. L’Hangar o Vecchio Palas, oggi Auditorium Scavolini, è stato il tempio del basket ma anche del volley e della boxe, per esempio. Qui la Vuelle ha scritto pagine indimenticabili, qui intere generazioni hanno vissuto emozioni uniche. Oggi, dopo la ristrutturazione, il palazzetto è diventato sala per convegni e mercatini. Pesaro, però, è città di sport e non può perdere la sua casa. Chiediamo al Comune e ad Aspes di riportare lo sport dentro l’Auditorium, adeguare la struttura con parquet, canestri, veri spogliatoi e tutto quanto necessario per attività sportive, restituire alla città il suo Tempio del basket, conciliando sport e cultura. Firma anche tu questa petizione: insieme possiamo riportare la palla a spicchi dove deve stare!"

I fogli per la raccolta firme, che si è aperta ufficialmente il 30 settembre, stanno girando pure in altri bar dei quartieri di Pesaro e sono stati passati anche al club Tonucci, uno dei club organizzati che segue la Vuelle. Il gruppo di veterani, che al momento preferisce essere identificato come un’unica entità, si è documentato e sottolinea che, su richiesta del Comune al Coni, il 27 aprile del 2021 lo stesso ente diede parere favorevole alla possibilità di svolgere competizioni all’interno della nuova struttura, sia di basket che di volley, con una capienza di 1.465 persone, il che consentirebbe ad esempio di ospitare la B nazionale, campionato che il Loreto è costretto a giocare al Palamegabox. Gli stessi promotori della petizione si stanno informando anche presso i fornitori per conoscere i costi di parquet e canestri che non sono stati nemmeno acquistati, a testimonianza che lì dentro la pallacanestro non è stata prevista. "Eravamo 4 amici al bar che volevano cambiare il mondo", cantava Gino Paoli. A loro basterebbe riportare il basket dentro il tempio che invece, nel prossimo week-end, ospiterà la fiera del disco e successivamente il festival dei video-giochi.

Elisabetta Ferri