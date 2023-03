Riecco il casellino Pronto il progetto esecutivo di Autostrade Costerà 15 milioni di euro

Il "casellino" di Santa Veneranda è come l’Araba Fenice. Ogni tanto risorge dalle proprie ceneri. Se ne parla da 12 anni, negli ultimi tre anni è addirittura sparito dai radar, adesso però è di nuovo in pista. La Regione, con l’assessore Baldelli, annuncia: "E’ in fase di ultimazione il progetto esecutivo. Subito dopo partiranno i lavori". Che hanno un costo preventivato di circa 15 milioni di euro. In Comune, a seguire la pratica, sono in diversi ma il sindaco Matteo Ricci tiene la cartellina ben in vista sul tavolo e ogni tanto sente Roma sui tempi: "Io capisco che la gente voglia vedere i fatti più che sentire gli annunci, ma ora ci siamo davvero. Il progetto esecutivo è pronto ed è al Ministro delle infrastrutture per il via libera. La novità di assoluto rilievo è che Autostrade affiderà i lavori alla sua ditta interna, la Amplia, ex Pavimental. Questo farà risparmiare almeno un anno perché evitare contenziosi, interpretazioni, ricorsi che sarebbero sorti in caso di bando di gara europeo. Non dico quando finiranno i lavori perché sarebbe una trappola ma so quando cominceranno perché ci è stato comunicato da Autostrade: nel 2022 è iniziato il cantiere dell’Interquartiere, nel 2023 inizieranno tutti i lavori per le opere di compensazione da parte di Autostrade. Che sono: circonvallazione di Santa Veneranda con dei controlli propedeutici sul tracciato già avviati, come rilievi bellici e archeologici, poi bretella dal casello di Pesaro allo stabilimento dei fratelli Gamba sulla Montelabbatese e raddoppio per un certo tratto dell’Urbinate". Ricci continua: "Nel 2024, partiranno i lavori del casellino che avrà come unico sbocco la corsia sud".

Alla domanda sul perché ci siano voluti almeno 12 anni per arrivare al progetto esecutivo, il sindaco Ricci dà queste risposte: "Prima cosa: Autostrade ha privilegiato fortemente l’ultimazione della terza corsia lungo tutto il tracciato piuttosto che lavorare alle opere compensative nei territori. Seconda: l’iter per realizzare cantieri di questo genere sono lunghi e complessi perché devono superare molte difficoltà. Terza: le opere compensative e il casellino non sono rientrati nei lavori affidati al tempo alla ditta interna Pavimental, per cui si andava in gara europea. A questo seguito il crollo del ponte di Genova, che ha bloccato per due anni e mezzo ogni altra opera compensativa in carico alla società Autostrade. Questo ha comportato un blocco anche dei progetti e dunque noi ci siamo finiti dentro, con il pericolo davvero molto alto che non si facesse più nulla. Invece, per fortuna, non è stato così. Siamo riusciti a tenere il punto e ad ottenere che si arrivasse al progetto esecutivo che ora è davvero ad un passo dall’essere approvato dal ministero per dare inizio al cantiere. Siamo insomma all’ultimo miglio. Il costo totale dei lavori per Pesaro approvato da Autostrade è di 92 milioni di euro. Se poi – continua Ricci – qualcuno voglia sbilanciarsi nel dire i tempi che saranno necessari per la realizzazione di tutto è libero di farlo, ma io non azzardo nulla. Si vedrà. Ciò che mi preme dire è che il casellino di Pesaro alla Celletta ha avuto tutte le valutazioni anche per l’impatto ambientale, che è stato approvato. Insomma, le ruspe stanno arrivando".

ro.da.